Abel Antón, entre los dos mil corredores que participarán en la 90K Camino de la Cruz

Unos 2.000 corredores participarán en la octava edición de la 90k Camino de la Cruz que se celebrará el sábado 4 de octubre y contará con la presencia destacada del doble campeón mundial de maratón y Premio Príncipe de Asturias, Abel Antón. La carrera fue presentada por la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, en el claustro del convento de San Esteban de Cehegín, junto a la alcaldesa de la localidad, Alicia del Amor, el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, y representantes de los municipios por los que atraviesa esta prueba que discurre por el Camino de Levante, de la Fundación Camino de la Cruz y de la organización de la prueba.

Irma Lorena Duchi, entrando en meta de la maratón de la 90K del pasado año / Enrique Soler

La consejera resaltó "el crecimiento y consolidación de esta emblemática carrera de ultrafondo que unirá la ciudad de Murcia con Caravaca de la Cruz recorriendo senderos de gran valor natural y cultural".

La carrera vuelve a demostrar su atractivo regional y nacional, sumando corredores de comunidades como Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, Andalucía, Madrid, Castilla y León o Cataluña, "y se afianza, no solo como una prueba deportiva, sino como un evento de turismo deportivo y cultural y un evento de carácter solidario".

El director de la prueba, Miguel Martínez, explicó que la carrera ofrece tres modalidades adaptadas a distintos niveles de resistencia y experiencia: Ultra 90 kilómetros, desde Murcia hasta Caravaca de la Cruz; Maratón, de 42 kilómetros, con salida desde Mula; y Media Maratón, de 21 kilómetros, comenzando en Bullas.

El recorrido combina caminos homologados, senderos naturales y vías verdes de la Región, como el GR 127 Camino del Río Segura y el GR 250 Camino de Levante, atravesando zonas emblemáticas del patrimonio natural y cultural de la comarca.

Entre los atractivos de esta edición se encuentra la presencia del doble campeón mundial de Maratón Abel Antón, que al margen de su participación, llevará a cabo en una jornada especial en Caravaca que incluirá una clase para los alumnos de la Escuela de Atletismo de Caravaca y una visita a la Basílica de la Vera Cruz. Junto a él, otros corredores con gran influencia en redes sociales, como Mario Raúl Martínez, corredor invidente y sordociego, con más de 1,3 millones de seguidores en redes sociales, aportan visibilidad y ejemplos de superación y compromiso social.

Por su parte, la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, puso de manifiesto que "la 90K se ha convertido en uno de los encuentros deportivos más importantes de la Región de Murcia y, a la vez, en una iniciativa de gran relevancia para dar visibilidad al Camino de la Cruz, verdadero emblema de nuestra comarca del Noroeste. En este sentido, Cehegín, junto a los municipios hermanos por los que transcurre esta ruta, se convierte en un destino que une patrimonio, naturaleza y espiritualidad, atrayendo cada vez a más visitantes. Este año, además, Cehegín vive un momento muy especial con el Año Jubilar con motivo del tercer centenario de la llegada de la Virgen de las Maravillas a nuestro municipio. Esta cita excepcional no solo tiene una profunda dimensión espiritual, sino que se convierte también en un motor de dinamismo turístico, cultural y económico para nuestra localidad".

Por último, el alcalde de Caravaca, José Francisco García, quiso agradecer a la Fundación "que es fundamental para la realización este evento, que es un éxito gracias a la asociación encargada de organizarla". También destacó el esfuerzo de "más de 400 voluntarios que trabajan para que cada edición sea un auténtico éxito. El regidor caravaqueño subrayó que se trata de una prueba que une el territorio que comparte "la cultura, el patrimonio, la espiritualidad y la solidaridad, además de la promoción del Camino de la Cruz".

‘Pilgrim Trail Series’: alianza de carreras peregrinas

Una gran novedad de esta edición es la creación de la ‘Pilgrim Trail Series’, una innovadora alianza que une carreras con trasfondo espiritual y cultural que se desarrollan en diferentes regiones de España, como Galicia, Cantabria, Andalucía y la Región de Murcia. Entre estas pruebas destacan la Xacorun (Camino Francés del Camino de Santiago), la Peña Prieta Sky Race (Camino Lebaniego) y la Doñana Trail Maratón. Esta colaboración facilita el intercambio promocional y crea un sistema de puntuación y medallero único que incentivará la participación en este circuito de carreras peregrinas, reforzando su atractivo turístico y difusión cultural.

La consejera puso de relieve que la 90k Camino de la Cruz es también un evento solidario, y esta edición acoge dos retos destacados: el Reto 90k Solidario Ambulancia del Deseo 2025, que vincula cada kilómetro recorrido con donaciones para cumplir los deseos de pacientes en situación crítica; y la participación de la Asociación UAPO (Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico), que participará con un equipo y un dorsal cero, canalizando fondos para la creación de una sede en Caravaca de la Cruz.