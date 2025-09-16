Fútbol
La UD Los Garres ya conoce a su primer rival en la Copa del Rey
Se jugará ante el Manises un billete para estar en el bombo de la Copa del Rey y enfrentarse a un Primera
La UD Los Garres vivió este martes uno de los momentos más esperados de la temporada con el sorteo de la fase previa de la Copa del Rey. El club murciano, que representará a la Región de Murcia en esta primera ronda copera, por haber ganado la Supercopa Territorial, quedó emparejado con el Manises CF, representante de la Comunitat Valenciana dentro de la denominada Copa C.
El sorteo, celebrado en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, fue seguido con especial atención por la directiva y el vestuario del club murciano. No es para menos: esta eliminatoria abre la puerta a un sueño histórico. El ganador de la previa se clasificará para la primera eliminatoria de la Copa del Rey, donde esperan los equipos de Primera División. Todos, salvo los de la Supercopa de España, pueden ser el rival del club verdiblanco.
Un doble duelo decisivo
Como novedad, esta ronda se disputará a doble partido. La ida se jugará el fin de semana del 27 y 28 de septiembre, en tierras valencianas, mientras que la vuelta tendrá lugar el 4 o 5 de octubre en el Municipal de Las Tejeras. Dos fechas ya marcadas en rojo en el calendario del club de la Preferente Autonómica que sueña con jugar contra un Primera
Viejo conocido
El Manises CF será un adversario exigente. El curso pasado fue el verdugo del EF Dolorense. El conjunto valenciano fue muy superior al club cartagenero hace ahora un año, aunque es cierto que el Dolorense era de categoría inferior. Ante Los Garres, las fuerzas deben estar igualadas y el equipo que dirige Mario Martínez espera que se note que la vuelta se juegue en su feudo para lograr el pase.
