Al Real Murcia le crecen los problemas en defensa

Dicen que ‘a perro flaco, todo son pulgas’, y el Real Murcia lo está pudiendo comprobar en este inicio liguero. Apostó Asier Goiria por una defensa ‘flaquísima’, sin alternativas en la banda izquierda y con un centro de la zaga idéntico al pasado curso, y a las primeras de cambio está pagando las consecuencias el equipo grana. Si la retaguardia no ha conseguido sacudirse las dudas en este inicio liguero, aumentándolas en algunos casos, las lesiones están poniendo en jaque a Joseba Etxeberria.

Y es que Joseba Etxeberria comenzó la temporada con cuatro centrales y tras tres jornadas disputadas ya solo tiene uno sano. Andrés López fue el primero en caer, aunque pocos lo echaron al ver teniendo en cuenta que el murciano no partía con el cartel de titular. Ese cartel lo portaban tanto Alberto González como Saveljich, pero la dupla consolidada con Fran Fernández apenas duró una jornada. Ambos jugaron contra el Marbella, sin embargo Etxeberria no ha podido repetir después y va a estar muchas más jornadas sin poder repetir.

No hay un parte médico que aclare realmente qué tiene Saveljich, pero las previsiones no son nada alentadoras. De hecho, se habla de que el central, lesionado en el amistoso ante el Elche, estará como mínimo tres meses fuera por un problema en la rodilla.

Con Saveljich fuera, a Etxeberria no le quedó otra que recurrir a Antxón Jaso. El navarro fue titular frente al Torremolinos y volvió a aparecer de inicio este domingo contra el Atlético Madrileño. Fue en el minuto 74 cuando saltaron las alarmas. El zaguero, pese al marcador ajustado y a la insistencia de los rojiblancos de sacar algo positivo del choque, era sustituido por el técnico murcianista. En su lugar entraba el canterano Héctor Pérez.

No era un cambio normal. Todo parecía indicar que había algo detrás que se escapaba. Y fue en la rueda de prensa posterior al encuentro donde Etxeberria explicaba que había tenido que cambiar a Jaso porque éste había jugado después de arrastrar problemas físicos toda la semana, problemas que apenas le habían dejado entrenar. «Ha aguantado hasta lo que ha podido», decía el entrenador del Real Murcia, un entrenador grana que pierde un nuevo efectivo en defensa justo en una semana en la que apenas habrá tiempo para recuperar al estar fijado el próximo partido para este mismo viernes.

Después de tener ayer la plantilla día de recuperación y de descansar hoy, solo quedarán miércoles y jueves para preparar el duelo de Nueva Condomina frente al Villarreal B. 48 horas en las que Etxeberria estará más que pendiente de la evolución de Jaso, y es que si el navarro sigue renqueante tocará o forzarle de nuevo, como ya ocurrió en Madrid, o hacer algún invento si no se quiere mirar a la cantera, dado que ahora mismo el único central sano de la primera plantilla es Alberto González.

Y es que a las primeras de cambio el Real Murcia está pagando la racanería de Asier Goiria a la hora de reforzar la retaguardia grana. Aunque el pasado curso, siguiendo la misma estrategia, fue capaz de salvar la papeleta después de que los centrales apenas pasaran por la enfermería; en esta ocasión, a las primeras de cambio, su política de fichajes ya se ha convertido en un quebradero de cabeza para Etxeberria.

Fue el canterano Héctor Pérez el que tuvo que aparecer en los últimos minutos del duelo contra el Atlético Madrileño, duelo en el que los granas cedieron dos puntos en el minuto 99. Ya el jugador alicantino había tenido su protagonismo a lo largo de la pretemporada. Por lo que habrá que ver si disfruta de la titularidad ante el Villarreal B en caso de que Jaso no esté listo para jugar de inicio.

Otra opción es la de Sekou, aunque teniendo en cuenta que el Real Murcia no va sobrado de potencia en el centro del campo, lo normal es que si el maliense entra en el once, lo haga para reforzar un medio que hasta el momento, a la espera de que Moyita también abandone la enfermería, se ha visto muy superado, no cumpliendo con las expectativas prometidas.

Clasificación: Pleno del Tenerife

No le está pasando factura al Tenerife su caída a la Primera RFEF. De hecho, tras las tres jornadas iniciales disputadas, el conjunto de Álvaro Cervera, líder del Grupo I, es el único que ha sido capaz de hacer pleno, sumando nueve de nueve. Esa meta tenía en el Grupo II el Ibiza de Paco Jémez, sin embargo, después de ganar al Sevilla Atlético y al Hércules, esta semana empataba en Marbella, salvando un punto gracias a un gol de Davo.

Tenerife e Ibiza son ahora mismo los líderes de ambos grupos en Primera RFEF, aunque en el primero el Racing de Ferrol tampoco sabe lo que es perder, pero solo ha jugado dos partidos, al aplazarse su duelo frente al Madrid Castilla. Los ferrolanos han ganado tanto al Talavera como a la Ponferradina y mañana miércoles, si superan a los madridistas, imitarán al Tenerife, sumando pleno.

Más fallones han empezado los equipos del Grupo II. Quitando al Ibiza y al Alcorcón, ningún otro ha sido capaz de lograr dos victorias. A ellos se podría haber sumado el FC Cartagena, pero su duelo contra el Sabadell fue suspendido al descanso por la lluvia. Todavía están los albinegros pendientes de cuándo se jugará lo que resta del choque en la Nova Creu Alta.

La clasificación en el Grupo II está ahora mismo liderada por el Ibiza (7), con el Alcorcón en segunda posición (6). Con cinco puntos aparecen Sanluqueño, Europa, Marbella y Eldense. n