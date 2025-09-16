Mariano García, eliminado en el Mundial de Tokio

El murciano Mariano García, único español eliminado en la primera ronda de los 800 metros de los Mundiales de atletismo de Tokio, dijo que, aunque las sensaciones en carrera fueron "buenas", parece que le cuesta llegar "bien" a un gran campeonato internacional al aire libre.

Mariano García se quedó fuera al ser cuarto de su serie con un tiempo de 1:47.09, a seis centésimas de la tercera plaza que le hubiese dado el pase a semifinales y que fue para el Gabriel Tual con 1:46.54. Solo pasaban los tres primeros.

"Las sensaciones han sido bastante buenas. Lo único he tenido un par de fallos en la colocación del 300 al 400, he gastado un poco, y donde me ha matado el 550, en el que he intentado tirar adelante pero no he tenido la paciencia de otras veces y me ha pasado factura para el ultimo tramo", dijo Mariano García, en la zona mixta del Estadio Olímpico de Tokio.

"Es el tercer Mundial y parece que me cuesta llegar bien a un gran campeonato internacional al aire libre. Ahora intentaremos corregir errores para llegar en próximos años bien en esta prueba o si no en 1.500 para estar en las grandes finales. En cubierta se me ha dado, pero todavía no sale al aire libre. Aun así, estoy feliz de representar a España y a mi pueblo, Cuevas de Reyllo", concluyó.

Mejor suerte tuvieron los españoles Mohamed Attaoui y David Barroso, que lograron con autoridad, y ganando sus respectivas series, el pase a las semifinales de los 800 metros de los Mundiales de atletismo de Tokio.

Barroso, en su debut mundialista, fue el primero de los tres españoles en saltar a la pista en la primera serie, en la que se impuso con un tiempo de 1:44.94, solo siete centésimas menos que el segundo clasificado, el argelino Djamel Sedjati (1:45.01).

El extremeño, entrenado por José Ángel Rama, refrendó el buen momento que atraviesa y, con esa marca, hizo su tercer mejor tiempo de la temporada de aire libre.

También atraviesa un momento dulce Attaoui, como demostró el pasado 20 de junio ganando en París una carrera de la Liga Diamante o días después su prueba en el Europeo de naciones en Madrid.

En Tokio, donde ha llegado "sin renunciar a nada y pensando en grande", el cántabro hizo una carrera perfecta y terminó al esprint para ganar la serie con un crono de 1:45.23.