Mariano García, a colarse en las semifinales del Mundial de Tokio

El principal reto de Mariano García en este 2025 ya está aquí. Después de un verano sin contratiempos, el atleta de Fuente Álamo llega en plena forma al Campeonato del Mundo de Atletismo que se está disputando en Tokio. Y hoy tendrá la primera oportunidad de demostrarlo. A partir de las 12.35 horas competirá en la ronda previa de los 800 metros, buscando el pase a las semifinales que se disputarán el jueves. Con tres de sus rivales por debajo de 1:43, a Mariano García no le quedará otra que dar lo mejor de sí, demostrando que siempre se crece en las grandes competiciones.

Hace unos días en el Meeting de Madrid logró parar el crono en 1:43.62, marca que le permitió lograr la mínima para estar en Tokio. Tras conseguir bajar la barrera de los 1:44 y completar una de sus mejores temporadas, olvidando los contratiempos físicos que le impidieron rendir al mejor nivel años atrás, el de Cuevas de Reyllo aparece en el vigésimo cuarto puesto del ranking mundial, en una distancia donde el keniano Emmanuel Wanyonyi (1:41.44) y los estadounidenses Josh Hoey (1:42.01) y Donovan Brazier (1:42.16), son los mejores.