Javi Rey, en la búsqueda de las bandas del FC Cartagena

Aunque parezca inverosímil, le ha tocado al Fútbol Club Cartagena analizar su rendimiento hasta ahora con una muestra de dos partidos y medio. Junto con el Sabadell, es el único equipo de Primera RFEF que no ha completado las tres primeras jornadas debido al aplazamiento del encuentro que les enfrentaba el pasado sábado y que tuvo que detenerse a mitad. Con esa cita pendiente de resolverse, en el seno del conjunto albinegro siguen estudiando la forma de mejorar el desempeño del equipo. Las bandas parecen ser la obsesión de un Javi Rey que busca soluciones.

Las tres alineaciones que ha formado el técnico del FC Cartagena en los dos partidos y medio que ha disputado hasta ahora se han caracterizado por un bloque sólido y unos retoques intencionales. En ese núcleo duro están los siete jugadores que parecen titulares indiscutibles: Lucho García bajo los palos, superando a un Iván Martínez inédito en competición oficial hasta el momento; Rubén Serrano e Imanol Baz en el centro de la zaga, sin sustitutos por lesión; Álex Fidalgo y Pablo Larrea en el doble pivote, en detrimento de Edgar Alcañiz y Pablo de Blasis; Luismi en la mediapunta, sin noticias del lesionado Chuca; y Kevin Sánchez ganando enteros gracias a su polivalencia.

Los retoques del entrenador gallego han ido siempre en una misma dirección. Además de la clara intención de mantener a toda la plantilla en dinámica de juego, se aprecia una búsqueda de opciones en banda. Mientras que sus onces tienen continuidad en la parte central del campo, los costados van variando para intentar encontrar la opción más efectiva. También influye el rival, el momento de la temporada o los condicionantes de cada jugador.

En el primer encuentro, en Antequera, formó Rey con Marc Jurado y Nacho Sánchez en la banda derecha y Nacho Martínez junto a Chiki en la izquierda. Aunque funcionó, porque el equipo logró superar batir dos veces la portería contraria, las inexplicables resoluciones arbitrales en contra dejaron el marcador con empate a cero. El equipo terminó el partido con más posesión (54 por ciento) que su rival (46), pero con menos producción ofensiva. Los andaluces sacaron más veces de esquina (7) que el Cartagena (4) y realizaron más disparos (9) que los albinegros (5), tanto a puerta como en el total.

Mejoría notable

El análisis de ese primer encuentro hizo a Javi Rey tomar decisiones. Contra el Atlético Madrileño entraron Dani Perejón y Carlos Calderón para formar una banda derecha nueva y Kevin Sánchez se desplazó a la izquierda para combinarse con Nacho, el único que se mantuvo en el once. El equipo mejoró en todo. Superó su marca de posesión (59) y generó más ataque con 8 saques de esquina y catorce disparos totales. Un verdadero asedio. Diez a puerta y cuatro fuera que se saldaron con tres tantos. No obstante, cuando mejor jugó el Cartagena fue con la salida de Chiki y Nacho Sánchez desde el banquillo en el 55.

Tercera prueba inconclusa

Las conclusiones del choque frente al filial colchonero, junto con el estudio del Sabadell, llevaron al técnico a volver a cambiar sus bandas. En la derecha probó otra combinación inédita con Marc Jurado de vuelta al once y Diego Gómez debutando. En la derecha también debutó Nil Jiménez y repitió Kevin. Sin embargo, esta prueba no funcionó para nada bien. En un partido accidentado con una detención momentánea y otra definitiva, el Cartagena no encontró su juego.

Gómez y Jurado sufrieron las acometidas del extremo rival en la derecha mientras que Nil Jiménez y Kevin Sánchez estuvieron desaparecidos. En ataque dio tiempo a mostrarse poco y sólo una jugada demostró cierta intención con ambos laterales muy cerca del área contraria. Quizás tenía ya los cambios en su mente Javi Rey cuando el colegiado suspendió el choque en el minuto 44, pero los factores que rodearán al partido cuando se reanude no serán los mismos que los de ese momento del sábado pasado.

Ya se prepara el FC Cartagena para la cuarta jornada frente al Hércules en el Cartagonova y aún no tiene clara su idea en las bandas Javi Rey. Puede seguir probando el técnico albinegro, pues aún no ha hecho debutar a Ander Martín en el extremo derecho. El donostiarra se encuentra en perfectas condiciones físicas para jugar, pero parece más convencido Rey en el nivel de Diego Gómez y ya le ha ofrecido minutos en su primer partido y una titularidad en el segundo con apenas semana y media de entrenamientos.

Cuenta con muchas variantes Rey para conformar su once ideal, tanto en defensa como en ataque. Sólo le queda encontrar la mejor combinación de laterales y extremos para cada momento de la temporada. Mientras, mantiene a casi todos sus efectivos en dinámica de juego.

Nil Jiménez valora su debut

El lateral del FC Cartagena Nil Jiménez habló el pasado lunes para los medios del club. El catalán valoró su primera titularidad en el accidentado partido de Sabadell: «Me encontré cómodo. Hacía tiempo que no salía de titular en un equipo nuevo y una ciudad nueva. Me empezaba a sentir cómodo, pero la lluvia nos cambió los planes y el partido no pudo proseguir», comentó. El futbolista expresó sus sensaciones físicas y tácticas: «Empiezo a estar fuerte. Me siento igual que el resto del grupo en cuanto a la forma física. En cuanto a juego y táctica empiezo a tener claras las ideas que quiere el míster», añadió. También manifestó Jiménez la idea de «hacerse fuertes en casa» debido a la igualdad de la categoría. «No nos sorprende. La Primera RFEF siempre es muy igualada y sabes que fuera de casa cuesta sacar puntos», dijo el lateral. Por último, Nil Jiménez explicó cómo vivió los primeros encuentros en el Cartagonova. «Fue muy bonito. Debuté dos días después de llegar en el amistoso y es un campo muy bonito. Espero disfrutar allí», concluyó el jugador del Fútbol Club Cartagena.