Alcaraz, a punto, se prepara para la Laver Cup

Carlos Alcaraz regresó este pasado fin de semana a las pistas. El murciano, recién proclamado campeón del US Open, se ejercitó bajo el techo cubierto de su academia ubicada en El Palmar, a fin de preparar la Laver Cup: competición intrenacional por equipos que albergará su octava edición, del 19 al 21 de septiembre, en San Francisco (Estados Unidos).

Tras conquistar su sexto Grand Slam en Flushing Meadows y no disputar la fase previa de la Copa Davis, el tenista murciano viajó ayer a tierras norteamericanas. Allí, acompañado de Samuel López y no de Juan Carlos Ferrero, tratará de repetir el éxito de la temporada pasada, cuandó llevó al ‘Team Europa’ el año pasado a lograr su quinto título en esta competición.

De esta forma, el murciano liderará de nuevo el conjunto europeo que está formado por los seis mejores tenistas actuales del ‘viejo continente’. Para esta campaña, los jugadores que lo conforman son los siguientes: Carlos Alcaraz (1), Alexander Zverev (3), Holger Rune (11), Casper Ruud (12), Jakub Mensik (17) y Flavio Cobolli (25). Por su parte, el ‘Team World’ estará compuesto por: Taylor Fritz (5), Alex de Miñaur (8), Francisco Cerúndolo (21), Joao Fonseca (42), Alex Michelsen (32) y Reilly Opelka (62).

Además de los jugadores, a partir de este curso la Laver Cup también cuenta con novedades en sus capitanes: Yannick Noah reemplazará a Bjorn Borg como máximo responsable del ‘Team Europe’, y Tim Henman será el vicecapitán; mientras que André Agassi sustituirá a John McEnroe en el ‘Team World’; Patrick Rafter será el vicecapitán. Unas modificaciones que no alteran, sin embargo, el formato y puntuación inicial del torneo, desde que se creó en 2017.

Todos los encuentros se jugarán a tres sets y, en caso de empate, se jugará un super tie-break al mejor de diez puntos. No obstante, la competición no otorga el mismo valor a cada uno de los triunfos que consigan los equipos: las victorias obtenidas el viernes supondrán un punto, mientras que las del sábado dos; y las del domingo tres. De esta forma, el primer elenco que llegué a 13 puntos será el ganador de la octava edición de la Laver Cup.

Una vez superado este campeonato, Alcaraz continuará su periplo por el circuito con el objetivo de mantener la condición de número uno del mundo. El murciano defiende 500 puntos en Pekín y recalaría más tarde a finales de octubre en el Masters 1000 de París-Bercy: título que todavía no ha conseguido. Ya, más tarde, el tenista español contaría en su calendario con la Copa de Maestros en las ATP Finals de Turín en noviembre. Durante ese mes, jugará la Copa Davis, después de que el combinado de David Ferrer cerrase este domingo su billete para disputar las Finales en Bolonia. n