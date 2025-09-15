Terence Crawford, el nuevo monarca indiscutido del boxeo

Tres coronas indiscutidas ostenta ya Terence 'Bud' Crawford tras hacerse este domingo de madrugada con el título mundial del peso súpermedio al derrotar por decisión unánime (116-112, 115-113 y 115-113) a Saúl Canelo Álvarez ante más de 65.000 espectadores en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Un triunfo que fue más destacado si cabe por el hecho de haberse dado en su debut en la categoría. Y es que a sus 37 años, Crawford peleó por primera vez en el peso supermediano al subir de golpe dos divisiones (y casi 6.5 kg) realizando un impresionante trabajo de condicionamiento físico para la cita con las 168 libras (76kg) requeridas.

El boxeador estadounidense, mostrando un boxeo afilado y una férrea defensa durante los doce asaltos que duró el combate, con este triunfo, se consagró campeón mundial en cinco divisiones y se convirtió en el único hombre en ser indiscutido en tres categorías diferentes: súperligero, wélter y súpermediano. Un logro histórico que le coloca en los primeros puestos de la historia del boxeo. Sin embargo, y a pesar de su récord de 41-0, todavía sigue estando por detrás de Canelo en número absoluto de victorias.

Una vida complicada

A pesar de sus números, sus detractores destacan que entre los rivales batidos no figuran todavía demasiadas superestrellas, siendo, sin embargo, Canelo la mayor de sus conquistas. Hasta ahora, al mexicano considerado el más grande de todos los tiempos en la categoría, tan sólo le habían podido ganar Floyd Mayweather (50-0-0, 27 KO) y Dmitry Bivol (24-1-0, 12 KO). Terence 'Bud' Crawford suma su nombre a esa exclusiva lista y acumula ya 19 triunfos consecutivos en peleas por títulos mundiales, con victorias en cuatro divisiones distintas.

Crawford es considerado un peleador disciplinado y es probablemente su complicada historia de vida la que lo haya traído hasta aquí con tanto ahínco. Nacido en Omaha, Nebraska, desde niño vivió penurias en un hogar desestructurado y marcado por el alcoholismo en el que ante la ausencia de su padre, su madre le maltrataba. Las palizas con todo tipo de objetos que le propinaba su progenitora fueron creando en Terence una resistencia superlativa al dolor y se convirtieron en una de sus mejores armas en el boxeo.

Con el paso de los años, consiguió alejarse de esa situación y se entregó al boxeo hasta que consiguió debutar profesionalmente en 2008. Fue entonces cuando un disparo en la cabeza casi le arrebata la vida pero al no perforarle el cráneo fue el propio Terence quien condujo hasta el hospital con una hemorragia interna que los médicos consiguieron salvar.

Tras el suceso, Crawford decidió alejarse definitivamente de malas influencias y centrarse en la carrera que años después le llevaría a lo más alto de la historia del ring. Ahora, a sus 37 años, no queda claro cuántas más veces Terence volverá a subir a la lona a pelear. Se especula con su retirada por todo lo alto y fue el propio Terence quien no dio ninguna pista sobre su futuro cuando fue preguntado por la prensa tras el combate contra Canelo.

