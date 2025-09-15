Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

3ªRFEF

El Olímpico de Totana sorprende al Molinense

Un gol de Andrés Navarro desde los once metros culmina la remontada de los de Paco Lorca para sumar su primera victoria

La plantilla del Olímpico de Totana celebra el triunfo.

La plantilla del Olímpico de Totana celebra el triunfo. / Olímpico de Totana

La Opinión

La Opinión

El Sánchez Cánovas enmudeció a pocos minutos del pitido final después de que Andrés Navarro culminase de penalti una remontada que daba al Olímpico de Totana la primera victoria de la temporada (1-2). En frente, un Unión Molinense que, aunque llevó el peso del juego durante gran parte del partido, disfrutando de las ocasiones más claras, no pudo conservar la mínima ventaja que llegó a disfrutar para sacar algo positivo ante su afición.

Tan solo cinco minutos tardó el Molinense en avisar a los visitantes estrellando un balón en el larguero. El dominio local se tradujo en ocasiones sobre la meta defendida por Alejandro Peña que obligaron al portero a esforzarse para llevar el duelo a empate sin goles al descanso. Pero poco le duró la resistencia a los de Paco Lorca, que nada más volver de vestuarios fueron golpeados por Alejandro, que adelantaba al Unión Molinense en el marcador.

A partir de ahí, y con la necesidad de asumir riesgos, el Olímpico de Totana sumó piernas frescas al verde para sacar algo positivo, y vaya si funcionó. La energía de los visitantes se personificó en un Dani Franco que a falta de diez minutos para el final conseguía la igualada, y ya en el 90, Andrés Navarro convertía un penalti para certificar la remontada y dar la sorpresa en el Sánchez Cánovas.

TEMAS

Tracking Pixel Contents