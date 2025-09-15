El Olímpico de Totana sorprende al Molinense

El Sánchez Cánovas enmudeció a pocos minutos del pitido final después de que Andrés Navarro culminase de penalti una remontada que daba al Olímpico de Totana la primera victoria de la temporada (1-2). En frente, un Unión Molinense que, aunque llevó el peso del juego durante gran parte del partido, disfrutando de las ocasiones más claras, no pudo conservar la mínima ventaja que llegó a disfrutar para sacar algo positivo ante su afición.

Tan solo cinco minutos tardó el Molinense en avisar a los visitantes estrellando un balón en el larguero. El dominio local se tradujo en ocasiones sobre la meta defendida por Alejandro Peña que obligaron al portero a esforzarse para llevar el duelo a empate sin goles al descanso. Pero poco le duró la resistencia a los de Paco Lorca, que nada más volver de vestuarios fueron golpeados por Alejandro, que adelantaba al Unión Molinense en el marcador.

A partir de ahí, y con la necesidad de asumir riesgos, el Olímpico de Totana sumó piernas frescas al verde para sacar algo positivo, y vaya si funcionó. La energía de los visitantes se personificó en un Dani Franco que a falta de diez minutos para el final conseguía la igualada, y ya en el 90, Andrés Navarro convertía un penalti para certificar la remontada y dar la sorpresa en el Sánchez Cánovas.