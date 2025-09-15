"Todos tenemos en mente el ascenso, pero no lo vivimos como una obsesión diaria"

Es uno de los jugadores más veteranos del vestuario del FC Cartagena. Llegó a mitad de la pasada temporada y se quedó para intentar recuperar la categoría de plata para el club albinegro.

Este verano tu renovación con el Cartagena se alargó algunas semanas. ¿Cómo viviste ese proceso y qué te llevó finalmente a aceptar quedarte?

La primera idea, nada más terminar la temporada, fue desconectar de todo. Después de tantos meses de exigencia, necesitaba respirar, disfrutar con la familia y coger aire, porque ellos también se merecen su espacio en vacaciones. A partir de ahí, me marqué un tiempo para observar con calma qué podía ofrecerme el mercado, sin cerrarme puertas. El Cartagena, desde el final de la temporada, ya había mostrado interés en que siguiera. Y cuando tuve que poner todas las cartas sobre la mesa, valoré lo más importante: dónde sentía realmente cariño y confianza. Eso fue lo que me empujó a decidir. El club hizo un esfuerzo, yo también, y cuando las dos partes quieren, es mucho más fácil llegar a un acuerdo. Siempre he dicho que hay que estar donde de verdad te quieren, y desde que llegué a Cartagena esa ha sido la sensación. Por eso ahora mi objetivo es devolver en el campo todo ese apoyo que recibo.

Tras los meses tan complicados de la temporada pasada, ¿tenías esa necesidad de revancha, de no quedarte con ese sabor amargo?

Claro. Lo que realmente marca es la situación deportiva, más allá de que uno pueda estar mejor o peor en lo individual. La forma en que acabó la temporada no nos dejó satisfechos a nadie. Cuando pasas por una racha negativa, siempre te quedas con la espina de revertirlo y demostrar que se puede hacer mucho más. Esa es la motivación que tenemos: darle la vuelta a lo que vivimos el año pasado y volver a disfrutar de competir con regularidad y ambición.

En lo personal diste un buen nivel, pero el equipo no terminaba de alcanzar ese punto competitivo. ¿Cómo lo viviste?

Es complejo porque, al final, si fuera un deporte individual, podrías aislar tu rendimiento y quedarte con la satisfacción personal. Pero en el fútbol, que es colectivo, todo depende del engranaje común. Yo me quedo tranquilo porque hice todo lo que estaba en mi mano: siempre intento darlo todo y poner mis capacidades al servicio del equipo. Esa actitud me ha permitido seguir contando para el club esta temporada. Pero es verdad que duele que, pese a los esfuerzos, colectivamente no lográramos revertir la situación.

Este verano se ha notado un gran ambiente en el vestuario. ¿Cómo han sido esas primeras semanas con tantos jugadores nuevos?

Muy positivas. Desde el club y el cuerpo técnico se nos marcó una línea clara: formar un grupo unido, una piña en la que todos se sintieran importantes. El entrenador insiste mucho en poner por delante lo colectivo, y eso cala en todos. Lo hizo desde el principio. Además, la gente que ha llegado lo ha hecho con mucha hambre, algunos con ganas de volver al fútbol profesional y otros con la ilusión de descubrirlo por primera vez. Esa mezcla nos da frescura y ambición. Obviamente, en un mes y medio no se puede construir un grupo perfecto ni una plantilla ganadora sin fallos, pero lo importante es que vamos en la misma dirección y todos sabemos a dónde queremos ir.

Te hemos visto haciendo trabajo específico tras los entrenamientos. ¿Lo afrontas de manera diferente esta temporada?

No, en realidad es algo que hago habitualmente. El trabajo de campo es el que es y lo marca el míster, pero siempre me gusta añadir algo más de fuerza, de core, de preparación física complementaria. Con el paso de los años aprendes a escuchar a tu cuerpo y sabes lo que necesitas. Ese extra, aunque sea pequeño, ayuda a mantenerte competitivo y en buen estado.

¿Y también has cambiado en el aspecto de la nutrición?

Muchísimo. Cuando yo empecé, las figuras de nutricionistas o preparadores especializados casi no existía. Ahora forma parte del día a día de cualquier club y el fútbol ha evolucionado en ese sentido. He tenido la suerte de coincidir con grandes profesionales, con ganas de innovar, y he aprendido mucho de ellos. En casa hemos sabido implementar todo eso: desde qué comer y cuándo, hasta cómo descansar o qué suplementación usar en cada momento. Al final se nota, porque tu rendimiento y tu recuperación mejoran y eso te da ventaja en la competición.

Como lateral izquierdo, ¿sientes que tu posición ha cambiado mucho en estos años?

Creo que el fútbol se ha profesionalizado más, pero en esencia sigue siendo el mismo. Hay entrenadores que te piden más en ataque, otros más en defensa, algunos más juego interior… Pero al final la esencia no cambia: se trata de ser muy sólidos y marcar un gol más que el rival al que te enfrentas. Lo que sí noto es que ahora cada detalle se mide más, se prepara con más rigor.

De Blasis y Ortuño son dos referentes y conocen bien el club. Hay que escucharlos siempre y apoyarse en su experiencia

Este año eres uno de los capitanes. ¿Cómo llevas esa responsabilidad?

La valoro como un honor y una responsabilidad muy grande. Ser capitán no es solo llevar un brazalete, es estar disponible para tus compañeros en cualquier situación, dentro o fuera del campo. Intento ser un ejemplo para los más jóvenes y al mismo tiempo dar confianza a los veteranos. Con Alfredo Ortuño, Pablo de Blasis y Fran Vélez formamos un grupo de capitanes que busca que todos se sientan respaldados. Nuestro objetivo es crear un vestuario fuerte, con ideas claras y buena sintonía, porque eso luego se refleja en el campo.

Te pregunto en concreto por De Blasis y por Ortuño. ¿Qué te aportan capitanes como Pablo o Alfredo, que llevan más tiempo en el club?

Son un referente para todos. Ellos conocen muy bien al Cartagena y transmiten esa identidad a los demás. Creo que hay que escuchar siempre a la gente que sabe, apoyarse en su experiencia y en su manera de entender el club, que conocen muy bien. Eso es fundamental para que el vestuario tenga solidez y los jóvenes sepan que hay una línea clara que seguir.

¿Qué destacarías del trabajo de Javi Rey como entrenador en estas primeras semanas?

Desde el primer día me transmitió confianza, y eso es algo que se agradece. No hablo de amistad, sino de confianza profesional. Es un entrenador con las ideas claras, que exige intensidad en cada entrenamiento, que quiere que seamos protagonistas con balón y que transmite la ambición de ganar en cualquier campo. Esa mentalidad es contagiosa y nos la inculca a diario. Quiere que todos demos el máximo, los titulares y los que entran desde el banquillo, porque al final lo importante es el rendimiento colectivo.

Habéis tenido partidos exigentes y el siguiente ante el Hércules también lo será ante un candidato a todo, que es cierto que no ha empezado de la mejor manera la temporada. ¿Se puede sacar ya alguna conclusión de lo que viene?

Nosotros estamos centrados únicamente en el siguiente partido. Es verdad que son 38 jornadas y el calendario es muy largo, pero si miras más allá, pierdes el foco. Pensamos en el siguiente encuentro y queremos hacer un buen partido, conseguir los tres puntos y después ya pensaremos en lo que venga. La clasificación se decidirá en mayo; ahora no tiene sentido hacer valoraciones precipitadas, ni para bien ni para mal.

En el vestuario se habla del ascenso como objetivo. ¿Es un tema presente en el día a día?

Todos tenemos ese objetivo en mente, pero no lo vivimos como una obsesión diaria. Es una meta que queremos alcanzar al final de temporada, pero lo que nos da solidez es pensar partido a partido y trabajar con calma. Si lo convertimos en una obsesión, podemos perder equilibrio y sería un problema.

En pretemporada marcaste un golazo de falta. ¿Es algo que practicas mucho?

Cuando marqué ese golazo no me lo creía (risas). Sí, la verdad es ques trabajamos bastante el balón parado. En esta categoría puede decidir muchos partidos. Una falta, un saque de esquina o una acción lateral pueden marcar la diferencia en encuentros atascados. Lo entrenamos mucho durante la semana y creo que puede ser un recurso muy valioso durante el año.

¿Defensivamente duelen más los goles que se encajan a balón parado?

Duelen igual que los demás, pero es cierto que tienen un componente especial, porque a veces el partido está controlado y de repente se te escapa por una jugada así. Por eso las trabajamos tanto, para que se conviertan en una fortaleza y no en una debilidad.

Sobre el nuevo sistema de videoarbitraje, ¿qué opinión tienes de su uso en estas primeras jornadas y de cara al futuro?

En general, estoy siempre a favor de la tecnología si sirve para mejorar el fútbol. El problema es que ahora está en una fase de adaptación y todavía se nota verde. Los propios árbitros nos han pedido paciencia porque muchas veces no tienen todas las cámaras o los medios necesarios. Creo que falta rapidez en las decisiones y mayor profesionalización. Pero con el tiempo puede ser una herramienta muy positiva, siempre que se utilice bien.

Para terminar, hablemos de la afición. ¿Cómo estás viviendo este inicio de temporada en el Cartagonova?

Noto el ambiente muy positivo. Veo que viene más gente que el año pasado y nuestra idea es seguir contagiando ilusión para que cada vez se sume más público. El Cartagonova lleno es una experiencia única; lo he vivido como rival y es impresionante. Un equipo sin su afición no es nada, y nosotros necesitamos sentirlos cerca, que haya sinergia entre jugadores y grada. Si todos vamos de la mano, se puede construir algo muy importante.