Méndez y Baxter, medalla de plata en el Nacional inclusivo

La gran fiesta del triatlón español concluyó ayer en Águilas con la disputa de los Campeonatos de España de Relevos Mixtos de Talentos, Paralimpico, Inclusivo y el Sprint. Una cita que congregó a 2.300 triatletas, además de miles de aficionados que presenciaron las pruebas en los distintos circuitos de los segmentos, todos en torno al Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Elena, en donde estaba la zona de transición, y al lado, en la playa de Las Delicias, estaba la línea de salida para hacer el segmento de natación en la bahía de levante. El de ciclismo se llevó a cabo en el vial de circunvalación, y el de carrera a pie, por los paseos de la bahía de Levante.

Ayer, en la última jornada, el equipo del Club Koryo Torre Pacheco, integrado por el paratriatleta Kevin Méndez y el totanero Sergio Baxter, consiguió la segunda posición, proclamándose subcampeones de España en la prueba inclusiva.

Asimismo, el equipo de CT Tragamillas Viator Mercaluz, formado por Damián Sánchez y Álvaro Franco, rozó el podio conformándose con la cuarta posición. Y en la competición de relevo mixto Inclusivo, Gabriel Amado y María Lucía Castañón, también del Koryo Torre Pacheco, finalizaron en la quinta posición.

En Triatlón Paralímpico, con más de ochenta deportistas entre las diferentes categorías, el paratriatleta murciano Damián Sánchez, del CT Tragamillas Viator Mercaluz, se alzó con la victoria en PTS5.

Uno de los momentos más esperados del fin de semana llegó el primer día con la participación de los Elite, una prueba frenética con 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 de carrera a pie. La carrera de hombres fue espectacular, con un David Cantero, del Universidad de Alicante, superior al resto y aunque en el segmento de natación no fue bien, en el de ciclismo y en la carrera a pie marcó las diferencias, proclamándose campeón. En mujeres, la andaluza María Jiménez-Orta y la valenciana Noelia Juan protagonizaron un espectacular final donde la primera, que está en edad sub-23, se destacó por solo dos segundos, siendo tercera Marta Pintanel.

Un fin de semana de triatlón donde los murcianos lograron hasta diez medallas en los grupos de edad. Bienvenido Ballester, en el grupo 25-29 años, Álvaro Sánchez (30-34), Andrés Méndez (35-39), Ginés Jiménez Mendoza (75-79) y Victoria Castiñeiras (40-44) se proclamaron campeones de España. Además, Álvaro Franco (30-34), Mari Carmen Villescas (55-59) y Luz Divina Acarreta (60-64) fueron subcampeones, mientras que llegaron otros dos bronces de Alba Forte (25-29) y Julio Sánchez (35-39).