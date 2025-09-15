Máximo Quiles, siete de doce

Cada cierto tiempo, en el Campeonato del Mundo irrumpe un piloto que deja boquiabiertos a todos desde el primer día. Hace unos años fue Pedro Acosta, quien fue capaz de ser campeón en la temporada de su debut en Moto3; y unas temporadas después está siendo otro murciano, Máximo Martínez Quiles, un chico de 17 años de edad cumplidos el pasado mes de marzo, el que lo está consiguiendo. Solo lleva doce carreras y se ha subido en siete al podio -cinco segundos puestos y dos triunfos-. Su promedio de puntos sumados por gran premio es de 15,6, solo superado por el andaluz José Antonio Rueda (18,4), quien está predestinado a ser el ganador de la corona en 2025.

En el Gran Premio de San Marino, una vez más, Quiles fue protagonista. 113 milésimas le privaron de la victoria, pero también hay otra lectura: por solo 4 milésimas fue segundo. Y eso que a tenor de los problemas vividos durante el fin de semana en entrenamientos, donde solo pudo ser noveno en parrilla, no se presentaba como el domingo más propicio para el piloto del Team Aspar, que en carrera logró darle la vuelta a la situación.

Quiles varias situaciones críticas durante las veinte vueltas al circuito de Misano Adriático, como cuando se quedó descolgado del grupo de cabeza y tuvo que tirar en solitario para conectar con un cuarteto que no le dio tregua. Pero todas salió airoso. Y a dos vueltas del final, en un adelantamiento donde superó al argentino Valetín Perrone y a Rueda, se situó por primera vez líder del gran premio. Pero el sevillano del Team Ajo, con mucha más experiencia, esperó hasta la última curva, a unos trescientos metros de la línea de meta, para superar a un Quiles que fue valiente y que hasta ese momento logró tapar todos los huecos: «La última curva ha sido difícil, pero al menos he perdido la victoria contra el líder. Él tiene tres años de experiencia en Moto3, creo que es algo normal, y yo tengo que aprender de ello», explicó tras pasar por el podio, donde por ser menor de edad, aún no puede brindar con cava. «Ha sido una carrera muy difícil. Los pilotos de cabeza se han alejado al principio y he tenido que dar el máximo. En la última vuelta tenía problemas con el neumático delantero porque había tenido que apretar mucho para recortar distancias. En la parte final he dado lo mejor de mí, pero he visto el neumático de Rueda cerca y no sabía qué hacer. Me he abierto un poco porque no quería que nos tocásemos y ha hecho un adelantamiento increíble, muy difícil de hacerlo en ese punto», resumió el piloto que está representado por los hermanos Márquez y que marcha tercero en la clasificación del Mundial, a 29 puntos ya del segundo, Ángel Piqueras, cuando llega la gira asiática.

Quien no logró estar con los mejores una vez más este temporada como era su objetivo fue el otro murciano de la parrilla de Moto3, Álvaro Carpe, aunque sí acabó satisfecho. Partía desde la décima posición y estuvo luchando en las dos primeras vueltas con Máximo Quiles, pero el piloto de El Esparragal no pudo seguir el ritmo del grupo de cabeza y se tuvo que conformar con la décima plaza que, en cualquier caso, le mantiene en la quinta de la general también en el año de su estreno mundialista con el Team Ajo. «Podemos decir que dimos un paso adelante. Al principio, intenté mantenerme en cabeza, pero el ritmo era muy alto y tuvimos que conformarnos con estar en el grupo perseguidor. Con el paso de las vueltas me sentí mejor y terminamos marcando un ritmo competitivo», resumió el murciano.