Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol

Cara y cruz para los equipos regionales en el pistoletazo de salida de la División de Honor juvenil

Alineación del Murcia Promises en el primer partido de la temporada 2025-2026

Alineación del Murcia Promises en el primer partido de la temporada 2025-2026 / Real Murcia

Cayetano Montiel

Dos victorias y dos derrotas ha sido el bagaje para los equipos de la Región de Murcia en la primera jornada de la División de Honor Juvenil.

El Murcia Promises, que tan mal lo pasó la temporada pasada, empezó sumando los primeros tres puntos ante el Talavera (2-1). A los cinco minutos marcó Alemany, y diez minutos después dobló la ventaja Mazón. Los manchegos acortaron distancias justo antes del descanso, pero el marcador ya no se movería.

El UCAM Murcia también empezó fuerte, superando al Alboraya (2-0) gracias a un doblete de Iker en la recta final del encuentro.

Peor suerte corrió el Real Murcia, que cayó derrotado ante el Roda de Castellón por 2-0. Los granas gozaron de sus oportunidades, pero se mostraron muy romos en los momentos cruciales.

Tampoco empezó con buen pie el debutante Pinatar, que perdió ante el Elche (2-1) merced a un gol del local Quique en el tiempo de añadido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents