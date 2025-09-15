Fútbol
El Alhama y Los Garres se mantienen como líderes en solitario en Preferente
El recién ascendido Alhama sigue sorprendiendo tras vencer al Deportivo Murcia y sumar seis de seis. Vera anotó los dos goles en los minutos sesenta y cuatro y setenta y uno. Los Garres también ganó al Alcantarilla con goles de Gómez, Iván y Paredes, para hacer pleno de puntos y compartir liderato con el conjunto alhameño.
En el derbi comarcal, el Lumbreras de Olivares se llevó los tres puntos del campo del Mundial-82 tras derrotar al Lorca Deportiva B gracias al gol de Ferrer a la media hora.
El Abarán tuvo problemas para ganar al Beniel, que se adelantó por mediación de Mateo, pero después, Álex e Iván, en el descuento, dejaron los tres puntos en el casillero local.
El Archena también derrotó a El Raal. Nico por partida doble y Pablo marcaron para los de casa. El Calasparra también venció al Bullas con un solitario gol de Juanjo.
El San Javier ganó en el campo Nicolás de las Peñas con goles de Linares y Álvaro, este en el descuento. El Ciudad de Murcia remontó a El Algar, y el Algezares se llevó la victoria en el campo del Lorquí.
