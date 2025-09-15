Polideportivo
Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
Partidos en casa para Real Murcia y FC Cartagena, participación en el Mundial de atletismo de Mariano García, inicio de la fase previa de la Basketball Champions League para el UCAM Murcia CB, presencia de Carlos Alcaraz con el equipo europeo de la Laver Cup y el inicio de la Champions de fútbol en la semana que comienza.
Lunes, 15 de septiembre
FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 4
Espanyol - Mallorca (Movistar) 21:00
ATLETISMO: Mundial
Sesión vespertina (Teledeporte) 12:35
Martes, 16 de septiembre
FÚTBOL: Champions, jornada 1
Athletic - Arsenal (Movistar) 18:45
R. Madrid - Marsella (Movistar) 21:00
Tottenham - Villarreal (Movistar) 21:00
ATLETISMO: Mundial
Mariano García en las series eliminatorias de 800 (Teledeporte) 12:35
Miércoles, 17 de septiembre
FÚTBOL: Champions, jornada 1
Liverpool - Atlético (Movistar) 21:00
Bayern - Chelsea (Movistar) 21:00
PSG - Atalanta (Movistar) 21:00
BALONCESTO: Copa Federación en Lorca
Caesa Cartagena-Molina 21:00
Jueves, 18 de septiembre
FÚTBOL: Champions, jornada 1
Newcastle - Barcelona (Movistar) 21:00
M. City - Nápoles (Movistar) 00:00
Viernes, 19 de septiembre
FÚTBOL: Primera RFEF, 4ª jornada
Real Murcia-Villarreal B (LaLiga+) 21:30
Liga EA Sports, jornada 5
Betis - R. Sociedad (DAZN) 21:00
FÚTBOL SALA: Amistoso
España - Armenia 21:00
TENIS: Laver Cup con Carlos Alcaraz
Sábado, 20 de septiembre
FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 5
Girona - Levante (DAZN) 14:00
Real Madrid - Espanyol (Movistar) 16:15
Villarreal - Osasuna (Movistar) 18:30
Alavés - Sevilla (DAZN) 18:30
Valencia - Athletic (Movistar) 21:00
Segunda RFEF, 3ª jornada
Lorca Deportiva-La Unión 19:00
BALONCESTO: Champions
UCAM Murcia-Lublin (FIBA) 20:00
FÚTBOL SALA: Primera femenina
Chiloeches-STV Roldán (RFEF) 17:00
LBTL Alcantarilla-Alcorcón (RFEF) 17.30
Domingo, 21 de septiembre
AUTOMOVILISMO: F1
GP Azerbaiyán (DAZN) 13:00
FÚTBOL: Primera RFEF, jornada 4
Cartagena - Hércules (La 7/M+) 18:15
Liga EA Sports, jornada 5
Rayo - Celta (Movistar) 14:00
Mallorca - Atlético (DAZN) 16:15
Elche - Oviedo (Movistar) 18:30
Barcelona - Getafe (DAZN) 21:00
Segunda RFEF, jornada 3
Puente Genil-UCAM Murcia 12:00
Liga F, jornada 4
Alhama ElPozo-Tenerife (DAZN) 12:00
FÚTBOL SALA: Amistoso
España - Armenia 17:00
