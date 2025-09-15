Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia

FLUSHING MEADOWS (United States), 07/09/2025.- Carlos Alcaraz of Spain gestures as he plays against Jannik Sinner of Italy during the men’s singles final of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 07 September 2025. (Tenis, Italia, España, Nueva York) EFE/EPA/SARAH YENESEL

Dioni García

Dioni García

Partidos en casa para Real Murcia y FC Cartagena, participación en el Mundial de atletismo de Mariano García, inicio de la fase previa de la Basketball Champions League para el UCAM Murcia CB, presencia de Carlos Alcaraz con el equipo europeo de la Laver Cup y el inicio de la Champions de fútbol en la semana que comienza.

Lunes, 15 de septiembre

FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 4

Espanyol - Mallorca (Movistar) 21:00

ATLETISMO: Mundial

Sesión vespertina (Teledeporte) 12:35

Martes, 16 de septiembre

FÚTBOL: Champions, jornada 1

Athletic - Arsenal (Movistar) 18:45

R. Madrid - Marsella (Movistar) 21:00

Tottenham - Villarreal (Movistar) 21:00

ATLETISMO: Mundial

Mariano García en las series eliminatorias de 800 (Teledeporte) 12:35

Mariano García, en el meeting de Madrid. | AFP7/EUROPA PRESS

Miércoles, 17 de septiembre

FÚTBOL: Champions, jornada 1

Liverpool - Atlético (Movistar) 21:00

Bayern - Chelsea (Movistar) 21:00

PSG - Atalanta (Movistar) 21:00

BALONCESTO: Copa Federación en Lorca

Caesa Cartagena-Molina 21:00

Jueves, 18 de septiembre

FÚTBOL: Champions, jornada 1

Newcastle - Barcelona (Movistar) 21:00

M. City - Nápoles (Movistar) 00:00

Viernes, 19 de septiembre

FÚTBOL: Primera RFEF, 4ª jornada

Real Murcia-Villarreal B (LaLiga+) 21:30

Aficionados del Real Murcia en Madrid

Liga EA Sports, jornada 5

Betis - R. Sociedad (DAZN) 21:00

FÚTBOL SALA: Amistoso

España - Armenia 21:00

TENIS: Laver Cup con Carlos Alcaraz

Primer partido (DAZN) 21:30

Carlos Alcaraz durante la final de Tenis Abierto de EE. UU.

Sábado, 20 de septiembre

FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 5

Girona - Levante (DAZN) 14:00

Real Madrid - Espanyol (Movistar) 16:15

Villarreal - Osasuna (Movistar) 18:30

Alavés - Sevilla (DAZN) 18:30

Valencia - Athletic (Movistar) 21:00

Segunda RFEF, 3ª jornada

Lorca Deportiva-La Unión 19:00

BALONCESTO: Champions

UCAM Murcia-Lublin (FIBA) 20:00

Los jugadores del UCAM Murcia, con el trofeo de Limoges

FÚTBOL SALA: Primera femenina

Chiloeches-STV Roldán (RFEF) 17:00

LBTL Alcantarilla-Alcorcón (RFEF) 17.30

Domingo, 21 de septiembre

AUTOMOVILISMO: F1

GP Azerbaiyán (DAZN) 13:00

FÚTBOL: Primera RFEF, jornada 4

Cartagena - Hércules (La 7/M+) 18:15

Liga EA Sports, jornada 5

Rayo - Celta (Movistar) 14:00

Mallorca - Atlético (DAZN) 16:15

Elche - Oviedo (Movistar) 18:30

Barcelona - Getafe (DAZN) 21:00

Segunda RFEF, jornada 3

Puente Genil-UCAM Murcia 12:00

Melilla-Minera 12:00

Extremadura-Yeclano 18:00

Águilas-Xerez CD 18:30

Liga F, jornada 4

Alhama ElPozo-Tenerife (DAZN) 12:00

FÚTBOL SALA: Amistoso

España - Armenia 17:00

