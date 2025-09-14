El Yeclano supera al Melilla en su estreno en casa

Victoria del Yeclano Deportivo en el primer encuentro liguero en La Constitución de la era Iván Martínez. Los azulgranas hicieron una gran primera parte, logrando el gol de la victoria instantes antes del descanso, y supieron conservar el marcador en una segunda parte más igualada ante el Melilla (1-0).

Aunque la afición ya había visto detalles en Copa Federación, la puesta en largo en una mañana calurosa y resacosa de domingo de Feria de Yecla fue muy interesante por parte de los azulgranas ante un rival como el Melilla, llamado a estar en la lucha por el ascenso.

Desde el primer minuto llevaron la iniciativa, con esa combinación de intensidad y juego de bandas directo que parece que se amoldará muy bien en el vetusto campo azulgrana. Tras avisos varios de Jorge Domínguez, cuatro córners a favor y dos paradas muy interesantes de Franganillo, el gol se haría esperar hasta el descuento de la primera parte.

En una rápida jugada de un saque de banda, Puri recibió cerca de la frontal, donde los azulgranas se estaban llevando continuamente balones peligrosos, y con el empeine disparó abajo para marcar.

Tras el paso por vestuarios, Cifuentes hizo un triple cambio que dio más consistencia y mordiente al Melilla. El Yeclano no logró mantener el ritmo que había expuesto en la primera parte y no iba a llegar con tanta frescura al área rival como para cerrar el partido, pero tampoco mostraba indicios de sufrir.

Solo un aviso desde el pico del área de Alvarito y, sobre todo, una acción en la que Segura desaprovechó una bola inmejorable en el corazón del área disparando fuera serían las mejores llegadas de un Melilla que no hizo suficientes méritos para contrarrestar el tanto de Puri.

Ficha técnica

YECLANO DEPORTIVO: Acín; Borao (Tudela, 65), Pedro Melli, Josema, Jordan; Isma Fadel, Carrasco, Puri (Totti, 65), Jorge Domínguez (Asier, 81), Xabi Domínguez (Nani, 89); y Álvaro Cordero (Babacar, 46).

MELILLA: Franganillo; Tovar, Quindimil, Armenteros (Pelón, 46), Varela; Ortolá (Abdelah, 61), Julio (Abreu, 69), Alvarito, Claverías (Segura, 46), David Alfonso (Chavarría, 46); y Dago.

GOL: 1-0. Min. 45: Puri.

ÁRBITRO: Rodríguez Carpallo, amonestó a los locales Borao, Jordan, Josema y Tudela; y a los visitantes Armenteros, Dago, David Alfonso, Julio, Ortolá, Segura y Tovar.

CAMPO: La Constitución, ante 1.000 espectadores.