El UCAM Murcia atiza al Lorca

El UCAM Murcia no defraudó ante su gente y se llevó el derbi regional ante el Lorca Deportiva (2-1) para sumar su primera victoria de la temporada. El conjunto lorquino se quedó a las puertas de rascar un punto, pero no pudo volver a batir el arco defendido por Ackermann, que estuvo muy bien bajo palos. Los de Sebas siguen sin poder sumar una victoria en los dos partidos que han disputado. Por el contrario, el UCAM Murcia sí sumó sus primeros puntos del año después de la dura derrota en casa del Melilla.

Los derbis siempre tienen un valor distinto a cualquier otro partido. En este caso, el UCAM Murcia y el Lorca Deportiva se veían las caras por primera vez en todo el curso, y ambos peleaban por conseguir la primera victoria de la temporada. El cuadro de la Universidad Católica partía con ventaja por jugar en casa ante su afición.

La intensidad con la que saltó el UCAM Murcia al césped de La Condomina no fue nada parecido a lo visto en el primer partido ante el Melilla. El cuadro de Germán Crespo salió con ganas, logrando así el primer tanto del partido. Alvarito se estrenaba con la elástica azul y dorada, mandando un balón, desde la frontal, al fondo de las mallas.

El Lorca Deportiva se vino arriba con el gol tempranero de los locales y comenzaron a llegar con más claridad al área del UCAM Murcia. El problema con el que se encontraron los lorquinos fue Facundo Ackermann. El meta uruguayo estuvo muy bien bajo palos, consiguiendo salvar a los suyos del posible empate.

Llegando al ecuador del primer tiempo, el UCAM Murcia volvió a golpear al Lorca. Esta vez fue Javi Ramírez quien vio portería para poner el 2-0 a favor de los suyos. El zaguero murciano se elevó dentro del área para rematar un centro perfecto de Urcelay.

Al borde del descanso, el Lorca estaba deseando retirarse a vestuarios para poder tomar aire y preparar una segunda mitad donde buscaría darle la vuelta al encuentro. El cuadro universitario iba con la tranquilidad de saber que estaban dos goles por encima, y que muy mal lo tendrían que hacer para llevarse un susto.

Los segundos 45 minutos comenzaron, y el Lorca Deportiva salió a jugar un partido nuevo. El cuadro de la ciudad del Sol sabía que tenía que olvidar lo ocurrido en el primer tiempo para intentar revertir la situación. El UCAM Murcia tampoco le iba a poner las cosas fáciles, ya que también querían esos tres puntos en juego.

En el minuto 61, el Lorca dispuso de una oportunidad clave para creer en la remontada. El UCAM Murcia cometió un penalti, dándole la capacidad de recortar distancias a los lorquinos. Sergi Monteverde fue el encargado de transformar la pena máxima, y con un lanzamiento ajustado al palo, al que por poco llegó Ackermann, puso el 2-1 en el luminoso.

Los minutos pasaban y el marcador seguía con el 2-1 a favor de los universitarios. El conjunto local había bajado el ritmo; ya no conseguía encontrar espacios arriba para seguir generando peligro. El Lorca, en su caso, contaba con la energía de saber que estaban a un solo paso de volver a meterse en el encuentro.

Los cambios por parte de Germán Crespo no habían salido como el técnico cordobés quería. Sin fuerzas arriba, los universitarios se dedicaban a mantener el esférico en el centro del campo, pero sin opciones de jugar hacia delante y generar peligro.

El encuentro llegó a su final sin más movimientos en el marcador, y el UCAM Murcia se acabó llevando el gato al agua. Los de Germán Crespo sumaron sus primeros tres puntos de la temporada. El Lorca, por su parte, sigue sin ganar en las dos jornadas que lleva disputadas, aunque ante los universitarios peleó hasta el final el poder rascar un punto.

Ficha técnica

UCAM MURCIA CF: Ackermann, Javi Ramírez, Nacho Martínez, Yeremy, José Ruíz, Juanma Bravo (Pablo Hernández, 77), Urcelay, Alberto Soto (Ñito González, 67), Alvarito (Pontones, 88), Julito (Mizzian, 77) y Aquino (Ale Marín, 67).

LORCA DEPORTIVA: Ernestas, Escobar (Soler, 46), Tafalla, Fromsa, Morros, Gabri (Juan Hernádnez, 66), Álvaro Martínez, Willy, Peque (Heredia, 88), Sergi Monteverde (Tomas Inglés, 75) y Naranjo.

GOLES: 1-0. Min. 8: Alvarito. 2-0. Min. 21: Javi Ramírez. 2-1. Min. 61: Sergi Monteverde.

ÁRBITRO: Pablo Pérez. Amonestó a los locales Juanma Bravo y Dani Aquino, y a los visitantes Naranjo y Willy.

CAMPO: La Condomina.