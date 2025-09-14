El UCAM gana al Limoges con un cambio de protagonistas

El UCAM Murcia CB cerró sus test de pretemporada antes de afrontar a partir del próximo sábado en Bulgaria la fase previa de la Basketball Champions League con otra victoria, en este caso frente al Limoges francés (58-72), cerrando así su balance en tierras galas con dos triunfos. Si en el primer duelo del pasado viernes brillaron el base Mike Forrest y el pívot Emanuel Cate, en esta ocasión los protagonistas fueron otros, el estadounide Devontae Cacok, con 19 puntos 6 rebotes, y el escolta Dylan Ennis, con 14. Además, Jonah Radebaugh acabó con 11.

Sito Alonso puso de inicio en pista a un quinteto formado por Cacok, Raieste, DeJulius, De la Torre y Ennis para un primer cuarto donde los errores en el lanzamiento y las defensas se impusieron en un período donde ya empezó a destacar ofensivamente Cacok, autor de seis puntos (11-11).

Durante el segundo cuarto, el técnico madrileño, que acaba de renovar por dos temporadas hasta 2028, continuó rotando a todos su jugadores, aunque Cacok volvió a ser el referente bajo los aros para llegar al ecuador del encuentro con una renta de tres puntos (30-33)

El paso por vestuarios le sentó muy bien a los universitarios, haciendo que el rival tuviese que pedir tiempo muerto a 8:54 del final del cuarto. Con el transcurso de los minutos, la ventaja sobre los franceses se fue incrementando con Ennis y Cacok tirando del equipo ofensivamente. El Limoges parecía despertar alentado por su afición, y es que aunque el UCAM Murcia parecía tenerlo todo bajo control, el equipo francés continuaba intentando igualar el encuentro (46-53).

Los últimos compases del encuentro tuvieron color universitario gracias a la importancia de Howard Sant-Roos en pista. Anotando 5 de 16 en triples en los dos últimos cuartos, el equipo de Sito Alonso se imponía con solvencia, consiguiendo una ventaja de catorce puntos (58-72).

El UCAM Murcia CB regresa a Murcia con buenas sensaciones de cara al reto que inicia el próximo sábado ante el Lublin polaco en la Basketball Champions League. Pero no solo deberá ganar al subcampeón de Polonia, puesto que deberá imponerse en dos encuentros más, que se disputarían el lunes y el miércoles de la próxima semana, para lograr el pasaporte para la fase de grupo de una competición europea en la que en dos ocasiones en su historia ha logrado el tercer puesto.

Ficha técnica

Limoges CSP: Mason III (16), Lewis (7), Tanner (6), Lang (11), Ware (8) – quinteto inicial-; Bussing , Missonnier , Courset (2), Guisse (2) y Amsellem (6).

UCAM Murcia: Devontae Cacok (19), Sander Raieste (5), DeJulius (5), De la Torre, Dylan Ennis (14) - quinteto inicial-; Will Falk, Joao Neves, Moussa Diagne, Michael Forrest (4), Howard Sant-Roos (4), Dani García, Jonah Radebaugh (11), Emanuel Cate (2) y Toni Nakic (8).

Marcador cada cuarto: 11-11, 30-33 (descanso), 46-53 y 58-72.

Cancha: Pabellón de Limoges. Final del torneo.