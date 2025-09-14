El Real Murcia se vuelve a cruzar con el ‘molesto’ filial del Atleti

En Alcalá de Henares quiere el Real Murcia seguir forjándose como equipo que opta a todo en el grupo 2 de Primera RFEF. Se mide el cuadro grana al Atlético Madrileño (12.00 horas, Movistar+), filial del Atlético de Madrid que recupera su denominación histórica para dejar de usar la letra ‘B’ como distintivo. También cambia de casa pasando del Cerro del Espino al Centro Deportivo Cívitas Alcalá de Henares, aunque continúa con el mismo técnico, Fernando Torres, quien ha sabido disputar los puntos al equipo murcianista en los últimos años.

No vence el Real Murcia al Atlético Madrileño desde 1990. Un dato anecdótico por los pocos partidos que han disputado ambos clubes, pero que pone de manifiesto la competitividad de este filial en el que el club madrileño pone mucha atención. En la temporada 2023-24, el partido de la jornada 18 en la Nueva Condomina terminó con empate a uno. En Madrid ganó el cuadro local por 3 goles a 1. La temporada pasada tampoco pudo el Murcia con el equipo colchonero, ya con Torres en el banquillo. Se repitió el empate a uno en la capital del Segura y se repitió la victoria rojiblanca en Madrid por 2 a 1. Debe superar el cuadro grana a este competitivo filial para apuntar hacia arriba desde el inicio.

La derrota en el estreno liguero fue un verdadero jarro de agua fría para los de Joseba Etxeberria. Con un completo partido, el Murcia se dejó tres puntos en Marbella tras adelantarse al comienzo del choque. La segunda jornada quitó el mal sabor de boca de la afición grana con una victoria sobre el Juventud Torremolinos que tuvo un guion parecido. Gol tempranero y bajón de acierto en el tramo final. No le costó puntos al Murcia esta última ocasión, pero la poca efectividad arriba podría haber condenado al equipo, que ganó por la mínima. El tercer choque debe servir para confirmar automatismos positivos y corregir los negativos de cara a postularse como candidato al ascenso.

El Madrileño, que empató sin goles en el estreno de su nueva casa en Alcalá de Henares frente al Sanluqueño, llega al partido después de perder en el Cartagonova frente al FC Cartagena por 3 goles a 2. El equipo rojiblanco, que tiene mucho potencial en la parte de arriba, paga caros sus errores en circulación y salida de balón desde atrás. Así le castigó el FC Cartagena remontando el tanto inicial de Aleksa Puric.

Los pupilos de Torres tienen problemas en la posesión del balón y la presión alta de los grandes equipos de la categoría, como la que quiere implantar Joseba Etxeberria en el Murcia, les mete en problemas. Además, la inexperiencia de la zaga permite muchos espacios, desequilibrios y jugadores sin marca en área propia. En el juego directo, por contra, son muy peligrosos. Los balones a la espalda de las defensas adelantadas son oro para sus rápidos y ágiles extremos -véase Iker Luque, Koke Mota, Rayane Belaid, Jorge Rajado o el exmurcianista Arnau Ortiz-.

Los contragolpes son otro punto fuerte de los colchoneros, así como el balón parado. Con esas dos fórmulas generó peligro el Atlético Madrileño en el Cartagonova y querrá repetirlo en casa para buscar el primer triunfo de la temporada frente al Real Murcia.

En ese sentido habló Joseba Etxeberría en la previa del choque. «La plantilla está con ganas de volver a ganar, sabemos que va a ser complicado ante un filial que es un equipo muy dinámico, ofensivo y que nos va a generar incomodidad, pero veo al equipo preparado y mentalizado para ganar fuera de casa», expresó.

El técnico vasco tendrá las bajas de Saveljich, Andrés López, Agim Zeka y Moyita por lesión, pero recupera a Antonio David y Jorge Mier. Con esos condicionantes, el once inicial podría ser el formado por Gazzaniga; David Vicente, Alberto, Antxon Jaso, Cristo; Isi, Palmberg; Pedro Benito, Ekain, Bustos y David Flakus. Fernando Torres podría iniciar con Mario de Luis; Boñar, Puric, Barboza, Corral; Serrano, Bellotti; Iker Luque, Jano Monserrate, Arnau Ortiz; y Omar Janneh. Arbitra Pablo Morales, del colegio Andaluz.