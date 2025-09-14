Al Real Murcia se le escapa la victoria en el 99

Ganar al Atlético Madrileño se ha convertido en una misión imposible para el Real Murcia. La historia se ha repetido este domingo en Alcalá de Henares. Igual que hace un año Fernando Torres le 'birló' un punto en el minuto 90 en Nueva Condomina; esta mañana ha sido incluso más doloroso. En el 99, en otro córner agónico, Javier Boñar dejó a los murcianistas sin la victoria, una victoria que había encarrilado en el inicio de la segunda parte gracias a un gol de Flakus. Es cierto que el filial rojiblanco hizo muchos méritos para sacar algo positivo de su duelo ante los granas, pero también es cierto que en la orilla, después de fallar algunas clarísimas en la segunda parte, el Real Murcia dejó escapar dos puntos.

Primera parte para olvidar

Lleva el Real Murcia en 'modo on' dos meses, pero de momento los futbolistas granas parece que no se han molestado ni estudiarse ni una lección del libro de Joseba Etxeberria. Llevamos ya tres jornadas de liga disputadas, y por ahora los murcianistas parecen seguir de vacaciones. Si en Marbella nos regalaron un cuarto de hora bueno y en Nueva Condomina frente al Torremolinos se salvaron por el VAR, la primera parte de este domingo ante el Atlético Madrileño fue ya de traca. En esta ocasión no estaba la excusa de que el rival había saltado al campo a defender el 0-0, pero completados los 45 minutos los de Etxeberria no había sido capaces de poner ni en un pequeño apuro a Esquivel. Es más, completada los cuarenta y cinco minutos, el Real Murcia no había logrado ni dar tres pases seguidos. Y no es por volver una y otra vez al pasado, pero como tanto se ha hablado este verano de que este Real Murcia nada iba a tener con el Real Murcia de la temporada anterior, habría que insistir que visto lo visto en la primera parte de Alcalá de Henares, este equipo de Etxeberria es incluso peor que el Real Murcia de hace solo unos meses.

Aficionados granas en Alcalá de Henares / Prensa Real Murcia

Da igual que ya esté Flakus integrado en el grupo, porque nadie buscó a Flakus; da igual que hayan llegado primeras espadas como Ekain o Álvaro Bustos, porque, quitando algún centro aislado, el juego ofensivo de los granas brilla por su ausencia. Por no hablar del centro del campo. Volvió a apostar Etxeberria por Isi Gómez y Juan Carlos Real, y una vez más Isi Gómez y Juan Carlos Real saltaban por los aires nada más que los rojiblancos entraran en contacto con el balón. Y sorteada la medular, tocaba rezar a todos los santos para que los atacantes atléticos no estuvieran inspirados. Porque tanto Luque como Arnau Ortiz se convirtieron en una pesadilla para los laterales. De hecho, si el Real Murcia se marchó al descanso con 0-0 en el marcador fue gracias a Gazzaniga. El meta al que muchos quisieron sentar al primer fallo, olvidando todas las salvadas de la temporada pasada, tuvo que aparecer en dos ocasiones para evitar que los de Fernando Torres se le subieran a las barbas a los murcianistas.

Gazzaniga y Flakus, combinación inesperada

Pero como fútbol es fútbol, el inicio de la segunda parte trajo una sorpresa. Se le acusaba al Real Murcia de no llegar al área o de no dar tres pases seguidos, pero no necesitó ni una ni otra para adelantarse en el marcador. Solo necesitó un patadón de Gazzaniga que sorprendió a la defensa del Atlético B y que confirmó a Flakus como el 'matador' del área. Porque el esloveno solo necesitó una para batir a Esquivel y adelantar a los suyos en el marcador.

Y, con el 0-1 en el marcador, Etxeberria no tardó ni un segundo en hacer un primer movimiento para que ese gol que había llegado incluso sin merecerlo ya fuera suficiente para que los tres puntos viajaran a Murcia. Si Flakus marcaba en el 48, en el 55 Sekou saltaba al terreno de juego -se marchaba Juan Carlos Real- para reforzar una zona defensiva que estaba sufriendo demasiado con las arremetidas de los rojiblancos.

No cambió mucho la cara el gol al Real Murcia. Seguían los granas sin ser capaces de tomar el control del partido. Quedaban en manos una y otra vez de los rojiblancos, pero conforme pasaban los minutos, los de Torres ya no eran tan peligrosos. Dominaban en el medio, se acercaban al área con facilidad, pero no lograban generar peligro ante Gazzaniga, y eso era de agradecer.

Condenados por la falta de pegada

De hecho, fue el Real Murcia el que pudo finiquitar el partido en el 72. Insistían los granas en las contras. Si había resultado una vez, por qué no iba a volver a funcionar. Era Gazzaniga el encargado de lanzar a los suyos. Y en uno de esos balones largos, Pedro León, que llevaba unos minutos en el campo, sacó su mejor versión para relanzar a los murcianistas y dejar a Schalk, otro de los recién salidos, solo ante el portero. Hasta dos veces pudo batir a Esquivel y en ninguna de ellas lo hizo el atacante grana.

No mató el partido Schalk y al Real Murcia le tocó seguir sufriendo. Pedía Fernando Torres que se revisara una jugada al considerar que había penalti por un pisotón dentro del área, pero el técnico del Fuenlabrada, como le ocurriera en la primera parte, no logró cambiar la opinión del colegiado, que consideró que no había absolutamente nada.

Con el Atlético a tumba abierta, el Real Murcia tuvo oportunidades para salir de Alcalá de Henares con una goleada. Sin embargo, no estuvieron finos los granas cuando más claras se le pusieron las cosas en el área contraria. Al igual que Schalk, Flakus no puso hacer doblete y Pedro León lo hizo todo bien menos el remate, que se marchó pegado al palo. Y cuando lo lograron, la acción de Schalk no subió al marcador por fuera de juego de Flakus.

No dejó de intentarlo el cuadro local, obligando en el 96 a Gazzaniga a estirarse para evitar el empate. Evitó esa Gazzaniga pero no pudo evitar el mazazo que llegó en el 98. Porque en el 98, en un córner maldito como el del pasado curso en Nueva Condomina, el Atlético Madrileño logró lo que tanto había buscado. Fue Javier Boñar el que dejaba con la miel en los labios a los murcianistas, un equipo murcianista que pagó su mala primera parte y que pagó las clarísimas ocasiones que no aprovechó tras el descanso. Porque el Real Murcia, con los locales a tumba abierta, tuvo para golear, pero como no lo hizo, se llevó el disgusto que nadie quería, pero que todos veían.