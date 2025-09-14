Máximo Quiles vuelve a subir al podio en el Mundial del Moto3

Un valiente Máximo Martínez Quiles ha vuelto a subir al podio, el séptimo en doce carreras, en el Campeonato del Mundo de Moto3. El piloto murciano ha acabado segundo, por detrás de José Antonio Rueda, líder de la clasificación, tras verse superado en la última curva del Gran Premio de San Marino. En una carrera donde el joven de Murcia ha resucitado en varias ocasiones -a cuatro vueltas para el final estaba prácticamente descartado para el podio-, ha vuelto a hacer magia en las vueltas finales, llegando a ponerse líder a una del final tras una espectacular frenada donde ha superado a Rueda y Valentín Perrone de una tacada. Pero en el cuerpo a cuerpo final, ha cedido a escasos trescientos metros de la meta del circuito de Misano Adriático ante el sevillano, que se queda ya muy cerca de ganar el título.

No fueron fáciles las jornadas del viernes y el sábado para Quiles -sufrió una caída-, quien partía desde la novena posición de la parrilla de salida. Después de luchar durante los dos primeros giros con el otro murciano de la parrilla, Álvaro Carpe, ha marcado vuelta rápida para en la quinta vuelta alcanzar al cuarteto formado en ese momento en cabeza formado por Kelso, Rueda, Perrone y David Muñoz, al que ha superado para instalarse en la tercera plaza y mostrar ya sus garras.

En la décima vuelta, Quiles ha demostrado por primera vez que podía optar el triunfo. Ha superado a Kelso, aunque poco después ha vuelto a caer hasta la cuarta plaza justo en el momento en el que ha recibido una advertencia de ‘long lap’ por superar los límites de la pista. Incluso se ha llegado a quedar cortado y bajado a la quinta plaza en un momento de crisis a siete vueltas del final. Pero rodando en solitario, sin interferencias en la pista, ha vuelto a conectar con el grupo de cabeza para a cinco vueltas del final situarse en la tercera plaza.

Un 'killer' en las últimas vueltas

Que Quiles es un ‘killer’ en los últimos kilómetros de cada gran premio ya ha quedado demostrado en más de una ocasión. Y lo ha vuelto a hacer, aunque en esta ocasión se quedado muy cerca del triunfo, a 113 milésimas de segundo, como ya le ocurrió en Gran Bretaña, Aragón, Alemania y República Checa. En cualquier caso, el segundo puesto, que ha salvado por solo 4 milésimas de segundo sobre Adrián Fernández, le consolida en una brillante tercera plaza del campeonato pese a que no ha podido disputar cuatro grandes premios, dos por lesión y otros tantos por no tener la edad mínima.

Álvaro Carpe, décimo

El otro murciano de la parrilla, Álvaro Carpe, ha concluido en la décima posición de la clasificación, el mismo en el que acabó en los entrenamientos. El piloto de El Esparragal ha estado luchando en el grupo de cabeza, aunque a cola del mismo, durante las primeras vueltas, pero después se ha quedado cortado para finalmente entrar en el ‘top 10’, manteniéndose en la quinta plaza de la clasificación del campeonato.