La lluvia saca de un apuro a un FC Cartagena desorientado

La tercera jornada de liga en Primera RFEF para el FC Cartagena trajo un final que nadie esperaba. Un partido inconcluso, en el que sólo se disputó una mitad por culpa de la climatología. Ni Sabadell ni Cartagena tuvieron tiempo de crear demasiado ni de abrir el marcador, condicionados por una fuerte lluvia que fue de menos a más. El conjunto local fue mejor en los 44 minutos disputados, pero no con la claridad necesaria para decantar la balanza.

2 | LOF

Echó a rodar el balón sobre un césped en perfectas condiciones. Ambos equipos pusieron mucha intensidad en el inicio. El Cartagena trató de presionar alto y el Sabadell utilizó el juego directo para salvar esa presión y meter en problemas al cuadro visitante en los primeros minutos.

Diego Gómez, en una acción del duelo con el césped anegado.

Lo consiguió el equipo de Ferran Costa y a los tres minutos ya tuvo la primera ocasión. Por la izquierda, por donde volcó el juego durante toda la primera mitad, ofreció Javi López-Pinto un centro raso envenenado. Nadie llegó al remate, tampoco Lucho García, y el balón se paseó por el área.

El mal drenaje del césped de la Nova Creu Alta imposibilita jugar hoy

Se intentó quitar el susto el Cartagena con una falta cercana que terminó con un disparo muy desviado de Kevin. A los diez minutos, Marc Jurado llegó por el perfil diestro y sirvió un muy buen centro que botó sobre el punto de penalti. No llegó nadie a rematar. Ni Chiki ni Kevin Sánchez, quienes estuvieron verdaderamente ausentes en los minutos que se disputaron.

Al cuarto de hora consiguió el Sabadell el control del partido y Javi López superaba constantemente a Marc Jurado y Diego Gómez en el costado diestro albinegro.

Se recompuso antes de la media hora el cuadro de Javi Rey con dos ocasiones seguidas, pero que terminaron siendo un oasis en un primer tiempo desértico de ataque. En la primera, los laterales albinegros avanzaron hasta el área rival. Nil Jiménez puso un primer centro que salió del área por el costado contrario, donde Marc Jurado la recogió para pegarle a portería. Un zaguero repelió el disparo con la cabeza. La segunda, tras el córner, encontró a Rubén Serrano en el punto de penalti, pero el central no conectó la volea cuando estaba en una gran posición.

A partir de ahí volvió a mandar el equipo local hasta la suspensión. Superado en todas las líneas, el Cartagena se quitó la presión de encima con pelotazos arriba que la delantera no conseguía retener. Con su equipo en dificultad, Javi Rey no se sentó en ningún momento y aguantó el chaparrón para intentar corregir a su equipo. El único respiro que tuvo el Cartagena llegó por una emergencia médica que obligó a parar durante cinco minutos.

En el 35 de partido se produjo ese primer parón y los equipos médicos de los dos clubes se apresuraron para implicarse en la citada emergencia en la grada. Mientras los entrenadores corregían aspectos futbolísticos alrededor de sus banquillos, los árbitros también se reunían para esperar a la resolución del caso. Fue ahí donde la climatología se valoró por primera vez. En la reanudación, el colegiado principal reunió a los capitanes para comentar la situación del terreno de juego, pero tanto Kaiser como Pablo Larrea aceptaron continuar dada la cercanía del tiempo de descanso.

No sería por mucho tiempo. La siguiente jugada puso de manifiesto la imposibilidad de jugar al fútbol en esas condiciones, ya que el balón dejó de rodar con normalidad. El granizo también hizo acto de presencia y el partido quedó suspendido temporalmente. Tras media hora en el vestuario llegó la confirmación oficial de la Real Federación Española de Fútbol. El partido quedaba aplazado para otra fecha.

El mal drenaje del césped de la Nova Creu Alta imposibilita jugar hoy

El FC Cartagena protagonizó este sábado a mediodía la anécdota de la jornada en su partido frente al CE Sabadell. Se había disputado con total normalidad la primera parte del encuentro casi al completo cuando el terreno de juego dijo basta y comenzó a acumular el agua de la fuerte tormenta que caía sobre la Nova Creu Alta. Los charcos no dejaban circular el balón y el colegiado detuvo el partido en el minuto 44. Tras una media hora de espera con los equipos en los vestuarios, se confirmó la suspensión del encuentro hasta nueva orden.

Conocida la suspensión, el FC Cartagena, a través de sus representantes, intentó que se jugara el partido en domingo. Sin embargo, las malas condiciones del terreno de juego no auguraban un drenaje completo del agua 24 horas más tarde, sin contar, además, con la certeza de que no volvería a llover. Son numerosas las voces que se alzan desde la prensa y afición de Sabadell en descontento con el club por el estado de la Nova Creu Alta.

Ambos clubes deben buscar una nueva fecha para disputar el encuentro con el beneplácito de la RFEF, que con toda seguridad será entre semana. La participación de los dos equipos en la Copa del Rey complica aún más la búsqueda de una fecha óptima para un encuentro y unos puntos que quedan en el limbo.

Aunque el partido comenzó sin lluvia, pronto empezaron a aparecer las primeras gotas. A los veinte minutos de juego llovía y fue empeorando con el tiempo. Sobre el minuto 40 de partido, una emergencia médica en la grada obligó a detener el juego para que los equipos médicos de ambos equipos se implicasen en la situación, que pareció solventarse sin mayor problema cinco minutos después, ya que el balón volvió a correr. No obstante, ese tiempo llevó al árbitro, Francisco José Ortega, a considerar el estado del césped, que iba empeorando con el tiempo.

Dejó pasar unos minutos el árbitro, hasta que habló con los capitanes de ambos equipos. Y aunque consideraron continuar hasta el descanso, pues quedaban pocos segundos y el descuento, la siguiente jugada fue definitiva para la decisión unilateral del colegiado valenciano. El balón se frenó en varias ocasiones mientras rodaba por el suelo y el juego se detuvo. Los equipos se marcharon a vestuarios para no volver a pisar el césped.

Tras media hora en los vestuarios de la Nova Creu Alta, José Ortega regresó al terreno de juego para comprobar la viabilidad de la reanudación junto con los dos delegados de los equipos. Habiendo comprobado que la pelota no rodaba con normalidad, se decretó la suspensión definitiva hasta que la Real Federación Española de Fútbol encuentre el momento oportuno para la disputa de lo que resta de encuentro.