La jornada en 2ª RFEF: las previas de los equipos de la Región

Llega la segunda jornada en el grupo IV de Segunda RFEF con importantes partidos para los equipos de la Región.

UCAM Murcia y Lorca, ante el primer derbi de la temporada para ambos

Las temporadas no siempre se empiezan con el pie derecho, tal y como le ha pasado al UCAM Murcia, que se llevó un golpe de realidad con la derrota ante el Melilla y que hoy recibe al Lorca Deportiva, que arrancó con un empate en casa ante el Real Jaén. La falta de intensidad y de concentración condenaron a los azul y dorados a no poder llevarse los primeros puntos de la temporada. A los universitarios les toca hoy el primer derbi de toda la temporada, frente al Lorca Deportiva (19:30, Web Directo). «Sabemos que va a ser un partido duro, ya que el rival se ha reformado con jugadores de una categoría superior. Va a ser complicado, como todos los que va a haber en la temporada, ya que no hay rivales flojos, todos compiten, pero si queremos estar arriba, no podemos dejar puntos por el camino», mencionó. El Lorca afronta su primer desplazamiento tras sumar un punto en casa. Los de Sebas López quieren sumar su primer punto para situarse en los puestos altos de la clasificación. Por su parte, el UCAM Murcia se estrena en su casa ante su gente, y espera no defraudar a los cientos de aficionados que se darán cita en el BeSoccer La Condomina. PACO PEPE M.M.

La Minera quiere ganar y seguir siendo el líder

A las 11:00 en el Ángel Celdrán se ven las caras la Deportiva Minera y el Estepona. El sexto partido oficial del cuadro cartagenero, que de momento cuenta todos sus choques por víctoria. Es el líder, gracias al 1-3 logrado en Chapín ante el Xerez Deportivo el pasado domingo, y tratará en su feudo mantener ese puesto de privilegio. No será fácil, ya que el cuadro malagueño es uno de los rivales directos para quedar en la parte alta. Se espera que Checa repita once. PACO SARABIA

El Yeclano busca tranquilidad con la primera victoria

El Yeclano Deportivo se estrena en La Constitución a las 11:30 ante el Melilla. Tras la derrota y las dudas del debut en Águilas, el cuadro azulgrana afronta su primer encuentro oficial en su feudo. La victoria supondría tres puntos, pero sobre todo tranquilidad en el proyecto de Iván Martínez. El cuadro del Altiplano aspira a jugar los play offs a final de liga y para ello, en esta categoría tan igualada, es fundamental no empezar la competición sin encontrar la victoria. PACO SARABIA

El Águilas, con problemas en los laterales en Linares

Tras lograr la primera victoria, el Águilas FC visita al Linares, otro de los equipos que tiene como objetivo estar entre los mejores para dar el salto de categoría. Para la cita, el técnico costero tiene la duda del lateral Ángel López, y la baja del otro lateral, José Más, por lo que tendrá que acoplar a otro jugador a esa posición, que podría ser Uri, quedando Ebuka para el centro con Antonio Sánchez; con Mario Abenza, Mateo y Keita en la medular; Pipo y Javi Pedrosa en las bandas; y Chris Martínez en ataque. JAIME ZARAGOZA