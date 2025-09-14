Irene Andújar y Otmane Raougui despliegan la alfombra en Nonduermas

Muy pocas poblaciones de las características de Nonduermas, una pedanía a la orilla de la carretera de Murcia hasta Alcantarilla y de las vías del tren, pueden presumir de tener una carrera popular con treinta y un años de vida con gran poder de convocatoria. En ella se vuelcan los componentes del Club de Atletismo Ermita de Burgos, que cuidan todos los detalles a lo largo de su recorrido por caminos de huerta para convertir este Criterium Internacional en una gran experiencia para los participantes. Un año más, en el mes de septiembre, se celebró con dos distancias, 9,2 y 4,6 kilómetros, y triunfos en la prueba reina para la joven atleta santomerana del Grupo Alcaraz Irene Andújar Martínez y el senior del UCAM Cartagena Otmane Raougui. La ganadora femenina invirtió un tiempo de 35 minutos justos, mientras que el masculino paró el crono en 28:46 después de un intenso sprint final con Iván Hernández Illán, que acabó con un segundo más, 28:47.

El podio femenino lo completaron María Luisa Ortín Guillén (37:20) y Sabina Rico Campillo (37:40), ambas del Nogalte de Puerto Lumbreras; y en el masculino, el tercer clasificado fue Víctor Requena Aznar, con 28:56.

Campeones por categorías

Por categorías, los ganadores fueron Alexandra Alina Laculiceanu y Antonio Martínez Ardil (M35), Silvia García Blanco y José María López Pérez (M40), Sabina Rico y Benjamín Navarro Martínez (M45), Elisabeth Mira Milanés y Mateo Pesquer (M50), Josefa Muñoz Ibáñez y Willy Gallegos Guayaquil (M55), Toni Lacárcel Hurtado y Eduardo Escolar Saura (M60), Tagrid Mahmoud y Joaquín Antonio Buendía Garrido (M65), Francesc Muñoz (M70), Irene Andújar y Juan Francisco Ortigosa Felipe (sub-20), María Solano Soto y Gabril Vidal Martínez (sub-23), y María Luis Orín y Otmae Raougui (senior).

Carrera corta

En la carrera corta de 4,6 kilómetros, una vuelta al recorrido, Henry Salvador Acebo Montes, con 15:46, y Marieta Cano Gómez, con 21:00, fueron los más rápidos en alcanzar la línea de meta. El podio masculino lo completaron Manuel González Prado y Eugenio Sánchez Galindo; y el femenino, Nohara Delgado Fresco y Ana Belén García Campillo.