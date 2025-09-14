Diez medallas para Murcia en el Nacional de Águilas

El Campeonato de España de Triatlón Sprint comenzó a celebrarse en Águilas con triunfos en las pruebas Elite de David Cantero y María Jiménez-Orta, y diez medallas para los representantes de la Región en los grupos de edad.

El valenciano cantero cumplió los pronósticos en la prueba reina masculina, donde se impuso con un tiempo de 52:54, seguido por el madrileño Pelayo González y Eloy Canales. En mujeres, tras la andaluza Jiménez-Orta entraron en meta Noelia Juan e Iratxe Arenal. La mejor murciana fue Isabel María Navarro, que concluyó vigésima en la general final.

Uno de los podios del Campeonato de España de Triatlón Sprint en Águilas / Jaime Zaragoza

Las medallas murcianas

En los grupos de edad, hasta diez deportistas con licencia por la Federación Murciana subieron al podio. Bienvenido Ballester, en el grupo 25-29 años, Álvaro Sánchez (30-34), Andrés Méndez (35-39), Ginés Jiménez Mendoza (75-79) y Victoria Castiñeiras (40-44) se proclamaron campeones de España. Además, Álvaro Franco (30-34), Mari Carmen Villescas (55-59) y Luz Divina Acarreta (60-64) fueron subcampeones, mientras que llegaron otros dos bronces de Alba Forte (25-29) y Julio Sánchez (35-39).

La jornada tuvo su momento más emotivo en el homenaje a Lorenzo López Díaz, fallecido este año y que siempre colaboraba con la organización en los avituallamientos. Hoy concluirá el Nacional con las categorías inferiores, desde cadetes hasta júnior, además del triatlón inclusivo.