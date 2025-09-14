Triatlón
Diez medallas para Murcia en el Nacional de Águilas
El valenciano David Cantero y la andaluza María Teresa Jiménez-Orta se coronan en Elite
El Campeonato de España de Triatlón Sprint comenzó a celebrarse en Águilas con triunfos en las pruebas Elite de David Cantero y María Jiménez-Orta, y diez medallas para los representantes de la Región en los grupos de edad.
El valenciano cantero cumplió los pronósticos en la prueba reina masculina, donde se impuso con un tiempo de 52:54, seguido por el madrileño Pelayo González y Eloy Canales. En mujeres, tras la andaluza Jiménez-Orta entraron en meta Noelia Juan e Iratxe Arenal. La mejor murciana fue Isabel María Navarro, que concluyó vigésima en la general final.
Las medallas murcianas
En los grupos de edad, hasta diez deportistas con licencia por la Federación Murciana subieron al podio. Bienvenido Ballester, en el grupo 25-29 años, Álvaro Sánchez (30-34), Andrés Méndez (35-39), Ginés Jiménez Mendoza (75-79) y Victoria Castiñeiras (40-44) se proclamaron campeones de España. Además, Álvaro Franco (30-34), Mari Carmen Villescas (55-59) y Luz Divina Acarreta (60-64) fueron subcampeones, mientras que llegaron otros dos bronces de Alba Forte (25-29) y Julio Sánchez (35-39).
La jornada tuvo su momento más emotivo en el homenaje a Lorenzo López Díaz, fallecido este año y que siempre colaboraba con la organización en los avituallamientos. Hoy concluirá el Nacional con las categorías inferiores, desde cadetes hasta júnior, además del triatlón inclusivo.
- Un turista de Málaga llega a Murcia, visita todo el centro y lanza un comunicado: 'No vengáis a Murcia en septiembre
- Fue de las primeras tabernas para estudiantes y ahora es 'la mejor barra de Murcia': hasta 72 tapas
- La nueva circunvalación de Santomera deja aparcada la ‘autovía del bancal’
- El nuevo centro comercial de Cieza ya es una realidad
- Hacienda se inventa su dirección, le cobra 20.000€ en impuestos y ahora el TSJ de Murcia anula la liquidacireón
- Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: programa de actos y actividades para este viernes
- Pin de la Virgen de la Fuensanta: Una insignia única, bendecida en la Catedral de Murcia
- La normativa urbanística pone coto a las obras y prohíbe entubar acequias