La Deportiva Minera vence sobre la bocina

Un solitario gol de Alarcón cuando todo parecía condenado al reparto de puntos bastó para darle el triunfo a la Deportiva Minera ante el Estepona (1-0). Los de Checa gozaron de las ocasiones más claras durante todo el encuentro, pero no fue hasta le minuto 89 cuando la insistencia tuvo premio, llevando la alegría a las gradas del Ángel Celdrán y amarrando para el casillero minero tres puntos que confirman su buen arranque de competición y le colocan en las posiciones altas de la tabla.

Los del Llano del Beal saltaron al césped con la clara intención de llevar el ritmo del partido, del que se fueron adueñando poco a poco gracias a las combinaciones de Rubén Mesa y Omar Perdomo, quienes en un par de ocasiones obligaron a lucirse a un Alfonso liceras que sostuvo al conjunto malagueño en la primera mitad.

Tras el descanso, las continuas interrupciones fueron frenando el ritmo de un encuentro que se decidiría sobre la bocina tras un saque de banda colgado al área visitante que Alarcón aprovechaba para tocar levemente y convertirlo en el único tanto del partido. Seis de seis para una Deportiva Minera que ha empezado enchufada la competición.

Ficha técnica

DEPORTIVA MINERA: Lárazo, Mirapeix, Galán, Petcoff (Macias, 55), Vera (Alarcón, 76), Mesa, Perdomo, Ayala (Holgado, 68), Carrasco, Zorrilla (Salinas, 55) y Toner.

CD ESTEPONA: Liceras, Candelas, Fernández, Aguilera, Castedo (Blázquez, 67), Delgado (González, 67), Ballarín, Teijeira (Baradji, 56), Sancho (Tato, 87), Marín y Caro.

GOL: 1-0. Min. 89: Alarcón.

ÁRBITRO: Oltra Sáez, amonestó al local Ayala; y a los visitantes Baradji y Fernández.

CAMPO: Ángel Celdrán.