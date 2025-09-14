Tenis
Copa Davis: Pedro Martínez - Holger Rune, en directo
Cuarto partido de la eliminatoria de Copa Davis entre España y Dinamarca que se está disputando en Marbella
Redacción
El tenista español Pedro Martínez defiende los colores de España en el cuarto partido de la eliminatoria de la Copa Davis que enfrenta a Dinamarca y que se está disputando en Marbella (Málaga).
El español está obligado a ganar a Holger Rune si quiere mantener viva a España, después de perder los dos individuales del sábado y ganar el dobles de este domingo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un turista de Málaga llega a Murcia, visita todo el centro y lanza un comunicado: 'No vengáis a Murcia en septiembre
- Detenido el conductor ebrio del atropello en Lorca que deja un muerto y dos heridos
- Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: actos y actividades para este sábado
- Una fuerte tormenta con granizo obliga a suspender el Sabadell - FC Cartagena
- La nueva circunvalación de Santomera deja aparcada la ‘autovía del bancal’
- ¿Abren este domingo las tiendas y supermercados de Murcia?
- Auge de los cultivos ‘indoor’ de marihuana en la Región de Murcia
- Unanimidad en el Pleno de Churra contra los conciertos en el Espacio Norte