Tenis
Copa Davis: Pablo Carreño - Elmer Moeller, en directo
Quinto y último partido de la eliminatoria de Copa Davis entre España y Dinamarca que se está disputando en Marbella
Redacción
El valenciano Pedro Martínez ganó este domingo al danés Holger Rune, número 11 del mundo, en un trepidante cuarto partido resuelto en tres horas y cuarto (6-1, 4-6 y 7-6), con lo que España empata a dos su eliminatoria de clasificación para las finales de la Copa Davis 2025 en Bolonia.
Tras el triunfo de Martínez frente al líder del conjunto danés, el cruce y el pase a la fase final del próximo noviembre en la ciudad italiana se resolverá en la tarde de este domingo en un quinto partido en Marbella entre Pablo Carreño y Elmer Moeller.
.
- Un turista de Málaga llega a Murcia, visita todo el centro y lanza un comunicado: 'No vengáis a Murcia en septiembre
- Detenido el conductor ebrio del atropello en Lorca que deja un muerto y dos heridos
- Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: actos y actividades para este sábado
- Una fuerte tormenta con granizo obliga a suspender el Sabadell - FC Cartagena
- La nueva circunvalación de Santomera deja aparcada la ‘autovía del bancal’
- ¿Abren este domingo las tiendas y supermercados de Murcia?
- Auge de los cultivos ‘indoor’ de marihuana en la Región de Murcia
- Unanimidad en el Pleno de Churra contra los conciertos en el Espacio Norte