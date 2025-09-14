Cervantes y De la Torre, los mejores en la Maximum Revolcadores

Juan Miguel Cervantes y Cristina de la Torre se alzaban con la prueba reina de la VI edición de la Máximum Revolcadores que tuvo como telón de fondo el pico de los Obispos y el macizo de Revolcadores. El punto más alto de la región de Murcia a 2014 metros de altura.

Cervantes y De la Torre, los mejores en la Revolcadores

Cerca de 600 corredores se dieron cita en esta edición, que fue puntuable para el circuito Trail Tour FAMU 2025 y Campeonato Regional de Trail Running por Clubes de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia.

Cervantes y De la Torre, los mejores en la Revolcadores

Una prueba que tiene como uno de los sus objetivos el poner en valor núcleos diseminados, como es el caso de la pedanía moratallera de Inazares, en cuya plaza de instaló la salida y meta de la prueba, que a lo largo de la tarde se convirtió en una fiesta del deporte.

Al inicio de las salidas se guardó un minuto de silencio por Francisco Moreno, vecino de la pedanía que ha fallecido recientemente y que también contribuyó en los últimos 25 años a que la pequeña aldea no quedará en el olvido.

La prueba reina tuvo un recorrido de 28 kilómetros con ascenso al Pico de los obispos y un desnivel acumulado de 1253 metros, disfrutando del techo de la Región de Murcia.

Cervantes, del Club Deportivo Mudos Trail, cruzó la línea de meta en 2:24:08, seguido de Jesús Moreno, del ADA Abarán (2:24:14). Completó el podio Sergio Marín (2:37:34).

Máximum Revolcadores 2025 (salida 28K) / Enrique Soler

En féminas, Cristina de la Torre pasó por el arco de meta en 3:16:31, seguida de Ana Isabel Fernández, del Club Rajaos Runners con 3:18:25, y en tercer lugar quedó Minerva González, del Runtritón Cartagena (3:19:29).

También hubo una segunda modalidad de 14K, que bordeó el macizo y cuyo desnivel fue de 550 metros. Samuel Rodríguez, del ADA Abarán, se llevó la victoria masculina, pasando por la zona de meta en 1:05:37. El segundo puesto fue para su compañero de equipo Raúl Martínez (1:06:07), mientras que en tercer lugar quedó José María Eguilegor, del Demonios de la Montaña Trail Club (1:16:05).

En féminas, la victoria fue para Patricia Galián del Oxox Trail Team, que paró el crono en 1:36:26. En segundo lugar quedó María Esther García (1:37:38), mientras que el tercer puesto fue para Maravillas González (1:38:47).

Por último, tuvo lugar una prueba senderista con una distancia de 14 kilómetros, para los amantes a esta disciplina.