BM Concisa y Trabuco ganan la Regata Camino de la Cruz

La novena Regata Camino de la Cruz-Trofeo Punta Este 2025 ya tiene nuevos ganadores en una edición que marcada por la participación de más de 70 embarcaciones y 400 regatistas. La regata se ha realizado este año en dos mangas simultáneas en las zonas Norte y Sur, Torrevieja y Cartagena. Las embarcaciones han competido en dos regatas originales y especiales, con recorridos autónomos y en hasta seis categorías diferentes.

Con brisa leve, la salida se dio sobre las 11.30 horas de la mañana de forma simultánea en Cartagena y Torrevieja. La regata se desarrolló sin incidentes de ningún tipo. En Cartagena resultaron ganadores en ORC 1 y 2 el barco BM Concisa, con Jesús Sánchez como patrón. En ORC 3, el HMS Surprise, patroneado Héctor López; en ORC 4, la embarcación Pinto III, de Eugenio Martínez; Save Our Mar Menor, con José Antonio Olmos como patrón, fue el ganador en ORC 5; y Merak, patroneado por Teodoro Solano, fue el mejor en la Clase Social.

En cuanto a la regata en Torrevieja, en ORC 1 y 2 ganó el Trabuco; el Brej, en la categoría ORC 3; en ORC 4 triunfó Milu; y en ORC 5, el barco Tucana 1. En la categoría social resultó ganador ‘Griego’.

La jornada arrancaba con un acto institucional en el Real Club de Regatas de Cartagena con la presencia de la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa; la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo; el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García; Jesús López, Hermano Mayor de la Cofradía de la Vera Cruz; así como el presidente del Real Club de Regatas de Cartagena, Alberto Moreno; y Arturo García, presidente de la Federación de Vela de la Región de Murcia, además de miembros de la corporación municipal de Cartagena así como la directiva de la Federación de Tropas y Legiones de Cartagineses y Romanos.

Acto institucional de la Regata Camino de la Cruz-Trofeo Punta Este / L.O.

La regata estuvo organizada un año más por la Fundación Camino de la Cruz de Caravaca y Estrella de Levante, y contó con la colaboración del Real Club Náutico de Torrevieja y el Real Club de Regatas de Cartagena, así como el apoyo institucional de la consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes de la Región de Murcia, el Instituto de Turismo de la Región de Murcia-Costa Cálida, y las Federaciones de Vela de Murcia y la Comunidad Valenciana. Además del apoyo de las empresas que forman el patronato de la Fundación: Postres Reina, Grupo Fuertes, CaixaBank, Cafés Salzillo, UCAM, Limcamar y Grupo Orenes.

En lo deportivo la regata tuvo dos rutas y líneas de salida, la Sur desde Cartagena y la Norte desde Torrevieja. Con el aforo de participación de embarcaciones al completo, la prueba reunió a las mejores naves del litoral murciano y de la Comunidad Valenciana.

La entrega de trofeos se celebró en la discoteca Trips en el marco de una gran gala.

Tablas ganadores

CARTAGENA

ORC 1 y 2

1. BM Concisa – Jesús Sánchez (CN Mazarrón)

2. Makohe – Juan Francisco Illán (RCR CT)

3. Four Glory – Santos Jiménez (RCR CT)

ORC 3

1. HMS Sunrise – Héctor López Piqueras (RCR CT)

2. Nemox – José Fco. Romaro (RCR CT)

3. Cota Cero – Javier Carrión – (RCR CT)

ORC 4

1. Pinto III – Eugenio Martínez – (RCR CT)

2. Saleroso – Carlos Martínez (Águilas)

3. Siwa – Juan Pablo Sánchez (Portman)

ORC 5

1. Save Our Mar Menor – José Antonio Olmos – (RCR CT)

2. Beluga 1 – Antonio Gómez Vizcaino (RCR CT)

3. Garola III – Aureliano Gómez Vizcaino (RCR CT)

SOCIAL

1. Merak – Teodoro Solano (RCR CT)

2. Aitana – Manuel Gutiérrez (RCR CT)

3. Moma – José M. Molina (RCR CT)

TORREVIEJA

ORC 1 y 2

1. Trabuco (Torrevieja)

2. Fenicio (Marina Salinas)

3. Kawan (Portman)

ORC 3

1. Brej (Villa San Pedro)

2. Victoria (Villa San Pedro)

3. Mevilla Jumbuck (RCN Torrevieja)

ORC 4

1. Milu (Villa San Pedro)

2. Brito (Villa San Pedro)

3. Demono Dojo (RCN Torrevieja)

ORC 5

1. Tucana 1 (CN Campoamor)

2. Albana 2 (Los Nietos)

3. Brisa (RCN Torrevieja)

SOCIAL

1. Griego (RCN Torrevieja)

2. Miró (Villa San Pedro)

3. Turquoise (RCN Torrevieja)

SOCIAL 2

1. Nabel – Antonio Matas (CN Mar Menor

2. Cristina V – Antonio Nortes (Marina Salinas)

3. Sylvana – Antonio J. Cañones (Torrevieja)