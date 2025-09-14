El Águilas logra un meritorio empate en Linares

No fue suficiente para el Águilas FC hacer una segunda parte mejor que el Linares para lograr la victoria en su visita a Linarejos, por lo que se tuvo que conformar con un punto gracias al gol de Javi Pedrosa (1-1). Los de Adrián Hernández tuvieron la victoria en los últimos minutos, con ocasiones de Ebuka y Aitor, pero se encontraron con el portero Diego Barrios.

El partido comenzó con avisó local, pues Hugo Díaz mandó al larguero la pena máxima que dispuso. Con la disputa del control del juego en el centro del campo fue discurriendo un primer acto que finalizó sin goles y con ligera superioridad del Linares.

La segunda entrega fue más intensa, y con esta llegaron los goles. Avisaba el local Talaverón con un disparo desde la frontal del área que salió fuera. Fue a los diez minutos cuando Isra Cano, en el primer balón que tocaba tras entrar al campo, batía a Salcedo y adelantaba a los suyos. Una celebración que apenas duró un par de minutos, puesto que en la siguiente jugada Kevín Manzano centraba desde la banda derecha para que Javi Pedrosa de cabeza lograra el gol del empate.

Llegaban los mejores minutos de los costeros, controlando el centro del campo y llegando al área local, aunque las llegadas más peligrosas eran de los locales. Salcedo despejaba los lanzamientos de Harper y de Isra Cano, y la réplica llegaba a través de Aitor, quien no acertaba con la portería. Los dos equipos buscaban el gol de la victoria ofreciendo unos últimos minutos con un juego muy atractivo para los aficionados.

Un centro de Aitor lo peinaba Mario Abenza para que Ebuka de cabeza rematase a gol, pero se topó con el portero Diego Barrios. Sobre el pitido final, Aitor pudo conseguir la victoria, aunque este se encontró de nuevo con Barrios, principal responsable de que el partido llegase al final con empate en el marcador.