Tranvía de Murcia, nuevo patrocinador del Real Murcia

El Real Murcia anunció ayer la llegada de u nuevo apoyo en su camino de crecimiento. El Tranvía de Murcia, empresa municipal de transporte público, se incorpora como patrocinador oficial del club, en un acuerdo que refuerza la colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y la entidad grana. La presentación del patrocinio tuvo lugar en la plaza de su estadio, en un acto donde se descubrió la lona exterior con la imagen del Tranvía de Murcia.

Al evento asistieron, en representación del Real Murcia, el presidente Felipe Moreno y el vicepresidente Juanjo Fernández. Por parte del Ayuntamiento de Murcia participaron , José Francisco Muñoz, concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, Miguel Ángel Noguera, concejal de Deportes, y Severiano Arias, en representación de Tranvía de Murcia.