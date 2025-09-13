Pedro Acosta gana a Fermín Aldeguer el pulso en San Marino

Un nuevo duelo entre Pedro Acosta y Fermín Aldeguer se vivió en la carrera al sprint del Gran Premio de San Marino en una cita donde el líder del Mundial, Marc Márquez, se fue al suelo ante la algarabía de los aficionados italianos, que vieron como Marco Bezzechi, con una Aprilia, acabó con el dominio de las Ducati. Y como otras veces en este campeonato de MotoGP, los dos murcianos de la parrilla mantuvieron un pulso donde, en esta ocasión, salió victorioso el mazarronero, que acabó quinto después de una mala salida en la que se vio duodécimo y acabó firmando un quinto puesto justo por delante del piloto de La Ñora, que fue sexto.

Por la mañana, en la Q1, Aldeguer enmendó su mala jornada de entrenamientos del viernes logrando una de las dos plazas para la Q2, donde Acosta sufrió una caída que le dejó en la novena plaza de la parrilla de salida con 1:30.486, justo por delante del piloto de Team Gresini, que con 1:30.616 fue décimo.

En la carrera al sprint, Aldeguer salió mejor que Acosta, que en la tercera curva era duodécimo, pero el mazarronero, en la segunda vuelta, le superó para en la cuarta subir a la séptima plaza tras adelantar a Luca Marini. También avanzó por detrás Aldeguer ganando la posición al piloto de Honda para después mejorar los dos murcianos sus posiciones en la clasificación final por las caídas de Fabio Quartararo y de Marc Márquez, quien se fue al suelo justo después de ponerse en cabeza. «Lo que me ha complicado la carrera al sprint ha sido la caída», dijo el mazarronero, quien añadió que «no ha ido tan mal para cómo habíamos salido, que en la curva 3 estaba duodécimo», dijo. «El circuito tiene mucho agarre y eso saca a relucir los problemas de KTM. La moto se mueve mucho, vibra mucho y perdemos aceleración», explicó también.

Quiles-Carpe, también juntos

Al igual que ocurrió en MotoGP, los dos pilotos murcianos de Moto3 acabaron los entrenamientos juntos. Máximo Quiles, tercero en la clasificación del Mundial, fue noveno con 1:40.605, mientras que Álvaro Carpe arregló en la Q1 su mala jornada del viernes para ser décimo en la Q2 con 1:40.763. La ‘pole’ fue para Valetín Perrone, con 1:40.328. «Ha sido complicado conseguir una buena rueda para hacer el tiempo, así que he decidido rodar solo», dijo Quiles, mientras que Carpe, que el viernes había acabado vigésimo quinto, se mostraba «contento con el rendimiento que tuvimos en la pista, así que soy positivo de cara a la carrera, donde necesito encontrar un poco más de ritmo para intentar no sufrir en la recta final. Voy a darlo todo», concluyó.