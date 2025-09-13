Pedro Acosta, ‘condenado’ a seguir un año más en KTM

Durante toda la temporada 2025, los rumores han perseguido a Pedro Acosta. Sus declaraciones y también las realizadas por su representante, Albert Valera, han alimentado un runrún constante que después del verano prácticamente ha cesado. Al piloto mazarronero se le ha relacionado con Ducati, Honda, Yamaha y el VR 46 de Valentino Rossi. Es decir, casi con todas las escuderías que pueblan MotoGP excepto Aprilia. Pero finalmente será en KTM donde volverá a correr en 2026. Es decir, que cumplirá su contrato con la firma austriaca, que incluye cláusulas por las que puede ser ampliado hasta 2027.

La parrilla de la próxima temporada, salvo una mínima excepción, está ya confirmada. Solo habrá dos novedades, el fichaje del turco Toprak Razgatlioglu, campeón del mundo de Superbikes, con el Pramac Yamaha, y el brasileño Diogo Moreira, que promociona desde Moto2, por Honda. No habrá más cambios porque el resto de pilotos, incluido el también murciano Fermín Aldeguer con el Gresini Racing, ya están confirmados para 2026 en sus actuales equipos.

Cambios radicales en 2027

Por tanto, El Tiburón está ‘condenado’ a seguir vestido de naranja. Según su representante, no existe ninguna cláusula de rescisión, por lo que su salida solo podía llegar desde la vía amistosa. Pero de cara a 2027 se espera un tsunami en MotoGP con la entrada en vigor de un nuevo reglamento, que contempla la reducción de la cilindrada de los 1.000 centímetros cúbicos actuales a los 850, y los motores serán de cuatro cilindros y cuatro tiempos. Pero habrá más, porque varios dispositivos que ahora se pueden utilizar, como los de altura de pilotaje u otros destinados al control de la aerodinámica, tampoco se podrán emplear. Y todo encaminado a dar más valor al piloto que a la moto, y también a que lleguen nuevos fabricantes, como el alemán BMW, que está valorando su desembarco en el Mundial de MotoGP, aunque aún está en el aire.

Pedro Acosta. | / SIU WU/EFE

Acosta, quien se mostró muy crítico a principios de 2025 con KTM, constructor austriaco que este invierno vivió un concurso de acreedores, ha cambiado su discurso a raíz de las mejoras que ha experimentando en su motocicleta tras el verano que le han permitido codearse con los mejores, aunque sin llegar al nivel de las Ducati. Tercero en la República Checa, segundo en Hungría y cuarto en Austria y Cataluña son los resultados que ha obtenido en los últimos grandes premios. Es quinto en la clasificación del campeonato cuando restan siete citas para la conclusión.

Noveno el primer día en San Marino

Pedro Acosta concluyó la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de San Marino, que dominó Marc Márquez, en la novena posición, a 409 milésimas de segundo del líder del Mundial. Fermín Aldeguer, por su parte, solo fue decimoctavo, a más de un segundo. En Moto3, el mejor murciano fue Máximo Quiles, que ocupó la sexta posición a 676 milésimas de segundo de David Almansa. Por su parte, Álvaro Carpe fue vigésimo quinto tras rodar solo cuatro vueltas en la segunda sesión.