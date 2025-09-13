Joseba Exteberria, optimista pese a las bajas en el Real Murcia

El Real Murcia afronta su segunda salida de la temporada en el calendario de Primera Federación para medirse mañana a un Atlético Madrileño que todavía no sabe lo que es ganar (12.00 horas, Movistar +). El conjunto grana, tras vencer al Juventud Torremolinos en Nueva Condomina, tratará de sumar sus primeros puntos a domicilio pese a que llega tocado en la parcela defensiva con las lesiones de Esteban Saveljich y Andrés López.

Por tanto, Joseba Etxeberria tan solo contará con dos centrales disponibles (Alberto González y Antxon Jaso) para afrontar este duelo tras las dolencias en la rodilla del defensa argentino, quien será sometido a un tratamiento conservador durante esta semana, según el parte emitido por el club, aunque el técnico grana se mostró optimista con los plazos de recuperación, y las molestias musculares del canterano. «Los problemas de Saveljich en un principio no parecían mucho, pero después de las pruebas pensamos que se podía complicar. Estará un tiempo fuera, pero no tanto como temíamos. En el caso de Andrés está en otro tramo de recuperación y ahora mismo lo que queremos es que todos los jugadores estén disponibles para mejorar esa competencia interna y entrenar muy duro en el día a día y sea caro jugar en el equipo. Tener fondo de armario te tranquiliza», explicó el entrenador murcianista en la previa del choque.

Saveljich y Alberto González / Prensa Real Murcia

No podrá contar tampoco con el extremo Zeka, aquejado de un esguince también en la rodilla, y se espera que pueda vaciar la enfermería con la vuelta de hombres llamados a ser importantes como Mier, Moyita o Antonio David. Todo ello para tratar de superar en Madrid a un filial rojiblanco, que está dirigido por el exfutbolista Fernando Torres, que en los últimos enfrentamientos ha sido un quebradero de cabeza para los granas. «El Atlético Madrileño es un equipo que tiene posibilidades de estar en la pelea de arriba porque cuenta con jugadores de nivel, y depende un poco de cómo se vayan adaptando y conjuntando a la competición, pero a nosotros solo nos preocupa dar nuestro mejor nivel porque si estamos bien, vamos a sacar muchos puntos», añadió Etxeberria.

Fernando Torres saluda a Javi Rey, entrenador del Cartagena, en el partido en el estadio Cartagonova / Loyola Pérez de Villegas

En este mismo sentido, sobre el rival esta tercera jornada, el técnico del Real Murcia señaló que se medirán a un equipo «muy dinámico y ofensivo» que cuenta «con los laterales mucho tiempo altos y eso creo que nos puede generar cierto estrés, pero tenemos que tener esa paciencia para después sorprenderles».

Ante esta primera situación de ausencias, con la baja de Saveljich, con el que Etxeberria destacó en varias ocasiones que es uno de los líderes y referentes del equipo, especialmente en la parcela defensiva, el técnico vasco también valoró la llegada del centrocampista Sekou en estas semanas, quien también puede desempeñar ese rol en caso de necesidad. «Además de ser un portento físico también nos da la posibilidad de poder cubrir varias demarcaciones. Es un perfil de mediocentro defensivo, pero puede jugar de central e incluso de lateral izquierdo. Eso te da bastantes posibilidades, sobre todo porque pueden haber lesiones, sanciones o diferentes picos de forma durante la temporada que jugadores como él te aportan soluciones dada su polivalencia», comentó.

El mercado, una opción

Ante los problemas con los que cuenta el Real Murcia en la posición de central, con la lesión en la rodilla de Saveljich y las molestias de Andrés López, el entrenador grana fue preguntado por la posiblidad de acudir al mercado de agentes libres y poder incorporar a un futbolista que se encuentre sin equipo para la zaga. «Primero vamos a esperar un poco a la evolución de Saveljich, que parece que no va a ser para tanto en un principio. Es verdad que ahora mismo solo tenemos a tres centrales, pero también contamos con otras variantes para ocupar esa posición. Sé que la dirección deportiva está alerta del mercado, pero tiraremos con lo que tenemos, que son jugadores de nivel», concluyó Joseba Etxeberria.