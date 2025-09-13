El Jimbee sigue lanzado y le endosa una manita a Peñíscola

El Palacio de los Deportes a volvió a vibrar con su equipo en una tarde en la que el Jimbee Cartagena confirmó que este año se lo está tomando muy en serio en la liga regular. El conjunto cartagenero superó con claridad al Peñíscola (5-1) en la tercera jornada de la Primera División, un triunfo sólido que ratifica las buenas sensaciones de los de Duda en este arranque liguero. Además, el cuadro cartagenero se ha quedado a un solo gol de ser el líder de la categoría que ahora comanda el Palma Futsal. El cuadro cartagenero realizó una gran primera parte y supo sufrir para sentenciar en el segundo periodo. Trece goles en dos encuentros para los de Duda.

La mejor de las noticias en estas primeras jornadas de la competición está siendo la facilidad que está encontrando el cuadro cartagenero para abrir el marcador y tener el encuentro ya bajo control, salvo el inicio del segundo periodo, donde es cierto que el equipo sufrió.

El encuentro se presentó con un guion muy claro desde los primeros compases: un Jimbee que entendió mejor lo que pedía el partido, imponiendo ritmo y criterio en la circulación, frente a un Peñíscola que mostró las dudas que le están acompañando en este arranque de temporada. La falta de contundencia en las áreas y la escasa confianza en momentos clave penalizaron a los de Santi Valladares, mientras que el cuadro cartagenero supo transformar su superioridad en goles para encarrilar el choque con inteligencia.

Los jugadores del Jimbee celebran uno de los goles / Prensa Jimbee Cartagena

El primer tanto no tardó en llegar y tuvo un protagonista especial. Cortés, recién recuperado de una lesión, apenas necesitó unos instantes sobre la pista para volver a sentirse importante. En una acción individual de calidad, el ala rojiblanco batió al meta visitante y desató la primera ovación de la tarde por parte de los más de 3.500 espectadores que poblaban las gradas del Palacio. El gol tenía un doble valor: adelantaba a los suyos en el marcador y confirmaba la recuperación de un jugador fundamental en la rotación de Duda.

Con el viento a favor, Jimbee no levantó el pie del acelerador. El segundo tanto llegó gracias al oportunismo de Juninho, uno de los fichajes de este curso, que empieza a demostrar por qué el club apostó por él. Tras un disparo cruzado de Motta, el brasileño, bien colocado y con un sutil desvío, convirtió el 2-0. Con esta renta, Cartagena alcanzó el descanso con una sensación de control absoluto, mientras Peñíscola apenas inquietaba la portería de Chemi. El resultado pudo ser mayor, ya que el cuadro cartagenero disparó un total de 18 tiros, pero solo pudo acertar en dos ocasiones.

El Peñíscola crece y se lo cree

La segunda parte, sin embargo, ofreció un guion diferente. Peñíscola dio un paso adelante y consiguió que el partido tomara otro rumbo. El conjunto visitante ganó confianza, encontró mejores sensaciones en la circulación y, en el minuto 30, logró recortar distancias gracias a un tanto de Elías que metió el miedo en el cuerpo al Jimbee y a toda la afición del Palacio. Ese gol se originó tras un exceso de confianza de los de Duda, que se sabían muy superiores y bajaron una marcha en su intensidad.

Este aspecto debe corregirlo el cuadro dirigido por Duda, ya que no es habitual que el cuadro cartagenero peque de ese exceso de confianza. Es cierto que el Peñíscola no es el que era el curso pasado y la sensación en el primer tiempo es que se preveía un resultado parecido al vivido el pasado miércoles ante Ribera Navarra, pero en este nivel si bajas el ritmo, el rival se lo cree.

El tanto visitante obligó a Jimbee Cartagena a reaccionar. El equipo local cambió el chip y volvió a apretar en defensa y ataque. Con el marcador más ajustado, los de Duda sacaron su orgullo competitivo y en el tramo final apareció la calidad individual para marcar las diferencias.

Cortés celebra el 1-0 / Prensa Jimbee Cartagena

Motta sentencia el choque

En el minuto 37, Motta firmó un auténtico golazo que prácticamente sentenciaba el choque y devolvía la tranquilidad a la grada. El broche de oro lo puso Waltinho en el último minuto, con un doblete espectacular que elevó el marcador hasta el 5-1 definitivo. Dos tantos de bella factura que desataron la euforia en la afición y sellaron una victoria que permite al Jimbee marcharse al parón de selecciones con una sonrisa. Por un solo gol no es el líder de la categoría, pero la felicidad en el seno del Jimbee Cartagena es total, ya que el equipo ha logrado 7 de los 9 puntos que se han disputado