El Jimbee Cartagena quiere irse al parón de selecciones con una sonrisa

Nueva jornada para el Jimbee Cartagena y de nuevo ejerciendo como local. A las 18:15 (Teledeporte y La Liga Plus), el cuadro portuario se medirá al Peñíscola en la tercera jornada de liga.

Tras una exhibición, sobre todo en la primera mitad, el pasado miércoles en el 8-2 ante Ribera Navarra, los de Duda vuelven a pisar la pista del Palacio de los Deportes ante un rival, en principio de mayor entidad y que les pondrá en mayores dificultades.

El Jimbee Cartagena, gracias a lo abultada de su última victoria, se colocó segundo clasificado como el mejor de los equipos con cuatro puntos. Tan solo el sorprendente O Parrulo, con pleno de victorias, está por encima. Son solo dos partidos y están también marcados por los problemas físicos de varios jugadores, como la grave lesión de Renato, que estará de baja hasta marzo próximo, y el fichaje de Juninho, procedente de Osasuna. Pero lo cierto es que se ha visto a un equipo con más capacidad goleadora y que ha dejado alguna duda en la faceta defensiva, con goles evitables.

Para este partido no estará todavía Tomaz, que sigue lesionado, pero se espera que Cortés forme parte de la convocatoria y pueda disfrutar de unos minutos. Pablo Ramírez, que además marcó un gol, ya demostró ante Ribera que sus problemas físicos ya son historia. Además, veremos si Adri y Carlos, los dos canteranos, siguen en la dinámica del primer equipo o no, porque el filial empieza este fin de semana la temporada en la Tercera División de fútbol sala.

JIMBEE CARTAGENA VS RIBERA NAVARRA 25-26 -3.jpg / Iván Urquizar

Enfrente estará Peñíscola, la revelación de la pasada temporada, en la que ganó la Copa de España y quedó como campeón de la liga regular. Un año irrepetible y al que le costará mucho acercarse, ya que en este verano el cuadro castellonense ha perdido a varias piezas claves, sobre todo a Pani, la gran sensación del curso pasado, que firmó por Inter Movistar.

Tras este partido habrá parón de selecciones, por lo que la competición volverá el fin de semana del 27 de septiembre. Es habitual en el calendario de fútbol sala. Así que los clubes buscarán llegar al parón con una victoria que les dé tranquilidad. En el caso del Jimbee Cartagena, tienen el deseo de hacerlo al menos en segunda posición o asaltar el primer puesto si falla el actual líder.