El Hozono Jairis evita a los dos ‘cocos’ en las semifinales de la Supercopa

El Hozono Global Jairis jugará por segunda temporada consecutiva la Supercopa Endesa. El equipo de Bernat Canut la disputó en 2024 como anfitrión, pero en esta ocasión lo hará como campeón de la Copa de la Reina. El torneo se disputará el sábado 27 y el domingo 28 en el Palacio de los Deportes de Huesca, donde las alcantarilleras se enfrentarán en semifinales al Casademont Zaragoza, evitando así a los dos ‘cocos’ del torneo, el Valencia Basket y el Perfumerías Avenida Salamanca, que se enfrentará en la primera semifinal a partir de las 17:15 horas, mientras que la segunda, entre aragonesas y murcianas, dará comienzo a las 20:00 horas. La final está prevista para el domingo a las 17:00 y todos los encuentros serán ofrecidos por Teledeporte.

Equipaciones del Hozono Global Jairis / Iván Urquízar

El Casademont Zaragoza, con la base Mariona Ortiz como uno de sus grandes reclamos, se ha reforzado esta temporada con Ornella Bankolé, Veronika Vorackova, Nadia Fingall, Carla Leite y Aminata Gueye. En el banquillo sigue Carlos Cantero.

Este fin de semana, torneo

Asimismo, el Hozono Global Jairis disputará este fin de semana el torneo de Leganés, donde hoy se enfrentará al Movistar Estudiantes (17:00 horas), mientras que mañana domingo se medirá al conjunto local, ambos de Liga Femenina. El pasado fin de semana, las alcantarilleras ya se enfrentaron a las estudiantiles, a las que vencieron por 79-93 con 19 puntos de Lou López-Sénéchal.