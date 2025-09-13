Una fuerte tormenta con granizo obliga a suspender el Sabadell - FC Cartagena
El colegiado del encuentro, Francisco José Ortega, detiene el encuentro al borde del descanso debido a las condiciones climatológicas que dificultan el desarrollo del encuentro
El FC Cartagena ha protagonizado este sábado a mediodía la anécdota de la jornada en su partido frente al CE Sabadell. Se había disputado con total normalidad la primera parte del encuentro casi al completo cuando el terreno de juego dijo basta y comenzó a acumular el agua de la fuerte tormenta que caía sobre la Nova Creu Alta. Los charcos no dejaban circular el balón y el colegiado detuvo el partido en el minuto 44. Tras una media hora de espera con los equipos en los vestuarios, se confirmó la suspensión del encuentro hasta nueva orden.
- Un turista de Málaga llega a Murcia, visita todo el centro y lanza un comunicado: 'No vengáis a Murcia en septiembre
- Fue de las primeras tabernas para estudiantes y ahora es 'la mejor barra de Murcia': hasta 72 tapas
- La nueva circunvalación de Santomera deja aparcada la ‘autovía del bancal’
- El nuevo centro comercial de Cieza ya es una realidad
- Hacienda se inventa su dirección, le cobra 20.000€ en impuestos y ahora el TSJ de Murcia anula la liquidacireón
- Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: programa de actos y actividades para este viernes
- Pin de la Virgen de la Fuensanta: Una insignia única, bendecida en la Catedral de Murcia
- La normativa urbanística pone coto a las obras y prohíbe entubar acequias