El Cartagena quiere ganar en Sabadell para mantener la estela de arriba

La tercera jornada de liga en el campeonato de Primera Federación trae para el Fútbol Club Cartagena una complicada salida hasta cataluña, en la que mide sus fuerzas frente al CE Sabadell (14.00 horas, Movistar+). Tras un empate y la primera victoria del curso en el Cartagonova, el cuadro albinegro pretende seguir la estela de la zona alta de la tabla con su primer triunfo fuera de casa. No lo tendrá nada fácil el Cartagena en la Nova Creu Alta, pues se posiciona este como uno de los campos más duros de la categoría pese al reciente ascenso del cuadro arlequinado. Las bajas de Víctor ‘Chuca’, Fran Vélez y Marco Carrascal condicionan el once de un Javi Rey que confía en las alternativas de su plantilla para seguir compitiendo al mejor nivel.

La pelea por los primeros puestos del grupo 2 de Primera Federación no ha hecho más que comenzar, pero ya se puede ir adivinando qué equipos quieren estar en la pelea. El FC Cartagena es uno de ellos y por eso no quiere dejar escapar ni un punto. De los seis primeros disputados, al vestuario albinegro le dolió dejar dos en Antequera, aunque se entendió con deportividad. Se amarraron los tres frente al Atlético Madrileño en el Cartagonova con buen juego y más sufrimiento del esperado al final. Y ahora se esperan conseguir otros tres en Sabadell.

Celebración de uno de los goles de la victoria del viernes ante el Atlético Madrileño. | / LOYOLA PÉREZ

Todas las declaraciones del vestuario albinegro apuntan en esa misma dirección. Durante la semana han tomado la palabra el centrocampista Álex Fidalgo y el técnico Javi Rey y ambos han incidido en la idea de seguir desarrollando el juego que está caracterizando al Cartagena en este inicio de liga. Protagonista con balón, dominador del partido y llegador. Conscientes de la fortaleza del Sabadell en su casa, no renuncia a nada el conjunto portuario si quiere permanecer cerca de los puestos punteros.

Hace ya cuatro años del último partido del Cartagena en la Nova Creu Alta. Fue en Segunda, cuando ambos equipos disfrutaban del fútbol profesional, en un choque que terminó en empate a uno. El único jugador albinegro que disputó el encuentro del 11 de abril de 2021 y que estará este sábado en el terreno de juego fue Pablo De Blasis, entonces como pilar fundamental del equipo de Luis Carrión y ahora en un papel secundario tras su regreso este verano. También estará de aquel encuentro el portero del Sabadell Diego Fuoli, entonces suplente y ahora teórico titular.

Aunque no se espera que las bajas marquen el partido, sí que han sido un fuerte aviso para el FC Cartagena. Pocas semanas después del inicio de competición ya son tres los lesionados y dos de ellos, Fran Vélez y Marco Carrascal en la misma posición, la de central. El primero está en la última fase de recuperación de una rotura fibrilar en el bíceps femoral y el segundo fue operado el jueves de la rotura de la tibia y el peroné de su pierna izquierda.

Este hecho ha puesto en alerta al cuadro cartagenerista, que tiene únicamente disponibles a Rubén Serrano e Imanol Baz para cubrir el centro de la zaga. El club se plantea fichar, pero con un corto abanico de jugadores libres y menores de 23 años se complica la tarea.

Javi Rey ya ha pensado en alternativas por si algo se tuerce, pero mientras ambos centrales sigan sanos y a buen nivel, no se preven cambios en la columna vertebral del equipo que forman ocho futbolistas: Lucho García en portería; Baz, Serrano y Nacho Martínez en defensa; Fidalgo y Larrea en el doble pivote; Luismi en la mediapunta; y Kevin Sánchez en el ataque. El lateral diestro sigue en disputa entre Marc Jurado y Perejón. El extremo derecho ha variado entre Nacho Sánchez y Calderón; mientras que la punta está entre Chiki y Ortuño. Con menos posibilidades de entrar en el once se mantienen Edgar Alcañiz, Nil Jiménez o Pablo de Blasis.

El Sabadell, por su parte, no conoce aún la victoria. Tampoco la derrota, ya que cuenta sus partidos por empates. Empató a cero en su estreno frente al Eldense en casa y dejó escapar la victoria en el último suspiro frente al Sanluqueño en la segunda jornada cuando llegó a vencer por 0 a 2. Arbitra el colegiado valenciano Francisco José Ortega Herrera, en su cuarta temporada en la categoría de bronce entre Segunda B y Primera RFEF.

Ferrán Costa: «El Cartagena tiene un juego de ataque muy rico y muy dinámico»

En la previa del choque entre CE Sabadell y FC Cartagena habló el técnico local, que recibirá la visita albinegra hoy a las 14.00 horas de la tarde. Ferrán Costa, joven entrenador catalán de 30 años que llegó este verano en sustitución de David Movilla, valoró la trayectoria de su equipo hasta el momento y sólo tuvo buenas palabras para el FC Cartagena de Javi Rey.

El entrenador barcelonés halagó en la previa al Cartagena asegurando que «es un buen equipo con muy buenos jugadores, con un juego de ataque muy rico y muy dinámico». No se quedó ahí el de Casteldefels, quien añadió que «tienen capacidad combinativa y han dominado sus partidos. Tienen mucho potencial», reiteró.

Se deshizo en elogios el entrenador hacia su homólogo en el banquillo. «Tienen un muy buen entrenador que consigue que sus equipos tengan su sello particular», aseguró. Aunque también defendió su parcela. «Tenemos en cuenta y respetamos lo que son, pero lo que me importa es que esta semana hemos trabajado mucho y me gusta la mentalidad que ha demostrado el equipo», expresó.

Por último, también mostró conocimiento de la situación del cuadro albinegro. «Tienen algunas bajas, pero los jugadores que tienen disponibles son de primerísimo nivel. Tienen una línea defensiva experimentada y un buen doble pivote», concluyó.