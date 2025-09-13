El Alhama ElPozo salva un punto sin merecerlo

El Alhama ElPozo debutó en casa sumando el segundo punto de la temporada a costa del Granada (1-1). Las andaluzas fueron mejores, merecieron el triunfo ya que, sobre todo en la segunda mitad, dispusieron de ocasiones muy claras. El conjunto local solo tuvo la del gol y poco más. Muy pobre el juego de las azulonas, quienes volverán a jugar como locales el próximo fin de semana ante el Tenerife.

Tras una derrota y un empate, llegó la tercera jornada liguera donde el visitante era el Granada. En las gradas del recinto lorquino había menos público del esperado. La llamada del club azulón a sus aficionados alhameños no tuvo apenas repercusión, ya que tan solo un autobús viajó desde Alhama hasta Lorca, por lo que la entrada fue muy pobre.

El equipo local salió dominando el juego. Controló bien el medio campo, tuvo más el balón y llegaba con acciones rápidas al área visitante. Fruto de la presión inicial, llegó el primer tanto. Buen robo en la parcela ancha, buen desmarque de Mariana, quien tras pisar la línea del área grande, vio a la portera adelantada, le colocó una perfecta vaselina cuyo balón entró en las mallas del equipo visitante.

Desde ese momento y hasta el final del primer tiempo, el equipo local, tuvo más el balón, pero no sabía qué hacer con él. Las visitantes tampoco mostraron ninguna reacción. Tan solo acercamiento muy débiles sin problemas para la portera Elena.

El Alhama ElPozo parecía visitante. Le dio el balón a su rival, esperó con todas las efectivas por detrás del cuero buscando alguna acción rápida para intentar sorprender.

No hubo ni una sola ocasión punible para ninguno de los equipos. Tan solo una falta absurda del equipo alhameño en el borde del área en el descuento del primer acto puso la incertidumbre en el marcador, pero las locales la defendieron bien. Se llegó al descanso con ventaja del Alhama, aunque por juego y ocasiones, ningún equipo mereció mas.

Empezó la segunda parte con susto. Las alhameñas salieron entregando el balón a su rival. Las once detrás del esférico. El Granada adelantó líneas y empezó a llegar al área contraria con más asiduidad. Se lo pusieron muy fácil las de casa.

Error de la guardameta Elena

Con lo que nadie contaba fue con el clamoroso error de la portera local, Elena. Corría el minuto cinco del segundo tiempo cuando llegó un balón aéreo al área local y la meta, falta de concentración, salió a por el cuero cometiendo un error garrafal de blocaje, lo que permitió a Lauri marcar a placer. Un regalo que agradeció el Granada.

El Alhama fue un espejismo de equipo. Las visitantes vieron el cielo abierto con las facilidades que les dieron las locales. Estrellaron tres balones en la madera por mediación de Laura, Barquero y Miku. Estaban mereciendo la victoria.

El único equipo que intentó jugar en la segunda parte fue el Granada. Al Alhama se le hizo muy largo el partido, muy mal físicamente y no llegó ni una sola vez al portal del equipo visitante. El choque acabó con el Granada volcado sobre el área local. Las alhameñas se contentaban con el punto pidiendo la hora desde mucho antes del final.

Ficha técnica

Alhama ElPozo: Elena, Aitana, Coco, Yiyi, Astrid (Raquel Pinel, 75), Elsa, Anita, Encarni, Belén, Mariana (Patri, 75) (Nuria, 90) y Carla.

Granada: Hirao, Postigo, Alkba, Jujuba, Manoly, Mínguez, Miku (Solvoll, 89) Pérez, Gómez ( Clara, 61), Lauri (Blanca, 75) y Keefe (Baquero, 75).

Goles: 1-0. Minuto 5: Mariana. 1-1. Minuto 50: Lauri.

Árbitro: Paola Cebollada. Amonestó a las locales Yiyi y Anita.

Campo: Estadio Artés Carrasco de Lorca. 600 personas.