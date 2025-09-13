Liga Femenina
El Alhama ElPozo se estrena en Lorca hoy ante el Granada
El conjunto murciano, tras un empate y una derrota, busca su primera victoria del curso
El Alhama ElPozo recibe hoy (20:00 horas, DAZN) en la liga femenina Moeve al Granada en Lorca tras dos salidas. Será a las ocho de la tarde en el estadio Francisco Artés Carrasco porque el José Kubala de la localidad alhameña no reúne los requisitos exigidos por la liga. Tras una derrota y un empate, son penúltimas y se enfrentan a las séptimas con una alineación que podría ser la formada por Elena de Toro en la portería; Aitana Zumárraga, Carla Castyñeiras, Aldrith Quintero y Elsa Gómez en la defensa; Encarni Jiménez, Ana Velázquez y Astrid Álvarez en el centro del campo y Belén Martínez, Yiyi y Mariana Díaz-Leal en la delantera.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fue de las primeras tabernas para estudiantes y ahora es 'la mejor barra de Murcia': hasta 72 tapas
- Detenido un conductor ebrio tras atropellar mortalmente a una mujer en Murcia
- El CAR consumió el anticipo de una subvención para fines distintos a los estipulados
- El Real Murcia ni ante el Atlético B ni frente a Fernando Torres
- El nuevo centro comercial de Cieza ya es una realidad
- El PP se distancia de la 'indecencia' de Vox tras el 'espectáculo' en Santa Cruz
- La nueva circunvalación de Santomera deja aparcada la ‘autovía del bancal’
- La UCAM inicia el curso con récord de alumnos y nueva residencia