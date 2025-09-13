El Alhama ElPozo se estrena en Lorca hoy ante el Granada

El Alhama ElPozo recibe hoy (20:00 horas, DAZN) en la liga femenina Moeve al Granada en Lorca tras dos salidas. Será a las ocho de la tarde en el estadio Francisco Artés Carrasco porque el José Kubala de la localidad alhameña no reúne los requisitos exigidos por la liga. Tras una derrota y un empate, son penúltimas y se enfrentan a las séptimas con una alineación que podría ser la formada por Elena de Toro en la portería; Aitana Zumárraga, Carla Castyñeiras, Aldrith Quintero y Elsa Gómez en la defensa; Encarni Jiménez, Ana Velázquez y Astrid Álvarez en el centro del campo y Belén Martínez, Yiyi y Mariana Díaz-Leal en la delantera.