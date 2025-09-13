Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tenis

La aguileña Alba Rey se clasifica para las semifinales del ITF de Brezo Osuna

La aguileña ganó la semana pasada el torneo de Denia

Alba Rey, en el torneo de Brezo Osuna

Alba Rey, en el torneo de Brezo Osuna / ITF Brezo Osuna

Dioni García

Dioni García

La tenista aguileña Alba Rey, que el pasado domingo ganó el torneo ITF 15.000 de Denia, se ha clasificado para las semifinales para otro campeonato de la misma categoría que se disputa en Brezo Osuna (Madrid). La jugadora ha dado continuidad esta semana a su buen momento de forma pese al cambio de superficie de tierra batida a pista rápida. En Brezo Osuna, donde aún no ha cedido un set, ganó en primera ronda a Didi Bredberg Cañizares, y en segunda, a María García Cid. Ayer, en cuartos de final, derrotó a Carmen Gallardo (6-3 y 7-6), y hoy se medirá a la china Shiyu Ye con un puesto en la final en juego.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents