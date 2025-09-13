La aguileña Alba Rey se clasifica para las semifinales del ITF de Brezo Osuna

La tenista aguileña Alba Rey, que el pasado domingo ganó el torneo ITF 15.000 de Denia, se ha clasificado para las semifinales para otro campeonato de la misma categoría que se disputa en Brezo Osuna (Madrid). La jugadora ha dado continuidad esta semana a su buen momento de forma pese al cambio de superficie de tierra batida a pista rápida. En Brezo Osuna, donde aún no ha cedido un set, ganó en primera ronda a Didi Bredberg Cañizares, y en segunda, a María García Cid. Ayer, en cuartos de final, derrotó a Carmen Gallardo (6-3 y 7-6), y hoy se medirá a la china Shiyu Ye con un puesto en la final en juego.