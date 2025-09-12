Xabi Alonso abre la puerta a juntar a Mbappé, Rodrygo y Vinicius

Rodrygo, Mbappé y Vinicius. Sobre ese tridente construyó Carlo Ancelotti el Real Madrid que naufragó la temporada pasada. Una combinación de la que Xabi Alonso ha huido hasta ahora, por obligación por una lesión del francés al comienzo del Mundial de Clubs, por convicción y voluntad propia desde entonces.

El futuro, sin embargo, está abierto para que ese tridente vuelva a coincidir sobre el campo. "Claro que pueden jugar juntos, lo han hecho mucho el año pasado. Dependerá del partido y del resto de jugadores, pero no es algo que esté descartado. Solo llevamos tres partidos- de Liga y no significa nada que no lo hayamos hecho hasta ahora. No podemos sacar conclusiones tras un periodo tan corto", ha explicado Alonso.

Visita a Anoeta

La visita de este sábado (16.15 horas) a Anoeta para jugar contra la Real Sociedad, de hecho, parece un escenario propicio para el ensayo. Mastantuono y Brahim, quienes han jugado en la banda derecha en estos primeros choques con victorias, vienen de jugar con sus selecciones. Rodrygo y Vinicius, en cambio, se han quedado en Madrid, dado que Ancelotti rehusó convocarlos con Brasil. Mbappé, en principio parece fijo.

El francés ha de ser el líder claro del Madrid este verano y Alonso, sin llegar a esa rotundidad, le señala como tal: "Está en un bueno momento futbolístico y también de personalidad. Después de su primera temporada aquí, afronta la segunda con muchas ganas. Le veo asumiendo ese rol, con responsabilidades compartidas. Kylian es fundamental, le necesitamos para construir un bloque fuerte en el vestuario".

Buenas noticias con Bellingham

También necesita el entrenador vasco a un Bellingham que sigue recuperándose de su operación en el hombro. Esta semana ya se le ha visto sobre el césped de Valdebebas, haciendo ejercicios con sus compañeros, pero aún "sin contacto". Unos avances que permiten a Alonso ser optimista sobre un regreso que se estimó para octubre.

Endrick y Bellingham están cerca de volver tras sus lesiones. / SERGIO PEREZ / EFE

"Espero que pueda estar antes. Ha hecho un gran esfuerzo y a ver si la semana que viene puede entrenar como uno más en algunos ejercicios con buenas sensaciones", ha explicado Xabi, quien también espera contar pronto con Camavinga y Endrick, aunque ninguno vaya a estar en Anoeta. Más complejo es lo de Mendy, que no juega desde la final de Copa y al que todavía le quedan "semanas" para reaparecer.

Mastantuono, sin Mundial sub'20

Ansía Alonso recuperar futbolistas para poder repartir esfuerzos ahora que el Madrid va a empezar a jugar cada tres días: "Necesitamos que todos se sientan integrados en el barco, preparados para remar cuando sea necesario. Ahora empezamos con bloques exigentes, con partidos cada tres días. Tenemos una competitividad sana y eso es bueno para los jugadores y para el equipo".

Por último, el entrenador del Real Madrid fue rotundo sobre la posibilidad de que Mastantuono juegue el Mundial sub'20 con Argentina el próximo mes: "Si depende de nosotros, se queda aquí". Es decir, salvo que el chico lo solicite, y no tiene pinta de que eso vaya a suceder, no irá.

