El UCAM Murcia coge velocidad en Francia (100-70)

El UCAM Murcia CB continúa quemando etapas en su preparación y en la última ha pasado por encima del ESSM Le Portel en su tercer amistoso de pretemporada (100-70). El conjunto universitario se encuentra en Francia realizando una 'mini' concentración para disputar el Torneo de Limoges, donde el domingo (17.00 horas) disputará la final tras su autoritaria victoria.

Los de Sito Alonso cuajaron un partido muy completo en el que se pudieron ver las primeras pinceladas del nuevo juego universitario y la química ya existente entre algunas de sus nuevas piezas. Especialmente en la de un Michael Forrest que firmó un brillante 7/10 en triples, para firmar 22 puntos en su casillero, que dinamitó el partido tanto en la segunda parte, donde se rompió definitivamente, como al inicio.

Otro de los protagonistas también fue Davontae Cacok, con sus movimientos en la pintura y su lanzamiento flotante desde la línea del tiro libre que le llevó a ser uno de los más destacados del equipo, con 8 puntos y tres rebotes, y una variante muy interesante en la pintura universitaria junto a un Emanuel Cate portentoso también en las capturas y con 17 puntos en su casillero.

David DeJulius, base del UCAM Murcia, durante el partido en Limoges. / UCAM Murcia CB

Los aleros Sander Raieste y Will Falk, recién llegados tras finalizar el Eurobasket con sus respectivas selecciones, sumaron sus primeros minutos en la pretemporada del UCAM Murcia en la que Sito Alonso probó varios quintetos y combinaciones posibles de jugadores durante los cuarenta minutos.

Un gran inicio

Partió el técnico universitario de arranque con Forrest, Radebaugh, Sant-Roos, Nakic y Cate en el quinteto. Un 'cinco' inicial con el que el equipo murciano marcó territorio y demostró que esta temporada puede contar con menos dificultades para anotar desde el perímetro. De hecho, su acierto -especialmente de Forrest y Nakic- fue lo que le llevó a contar con un 17-10 antes de que llegasen las rotaciones. Sin embargo, dos parciales de 0-5 del Le Portel cerraron el partido con un marcador apretado (28-24).

Se atascaron los de Sito Alonso en un inicio de segundo cuarto en el que estuvieron casi tres minutos sin anotar en juego. El parcial de 1-7 volteó el marcador con el 29-31 en el marcador y tuvo que pararlo el técnico madrileño. A partir de ahí, el UCAM se rehizo. Trató de cerrar la pintura, la única vía con peligro de Le Portel junto a sus visitas al tiro libre, y se mantuvo a rebufo en estos minutos igualados, donde Falk dejó un buen mate, marcando terreno desde el rebote ofensivo y con Cate sacando petróleo por dentro (47-38).

Los jugadores del conjunto universitario durante el encuentro ante Le Portel. / UCAM Murcia CB

El partido se rompe

Parecía tenerlo todo bajo control el UCAM en el partido, aunque el marcador todavía no permitía bajar la guardia. Eso sí, se encargó el conjunto murciano en que así fuera en apenas unos minutos. Porque un parcial de 22-11 en el cuarto en siete minutos, con Ennis, Cacok y Forrest gustándose sobre el parqué francés junto a un Rubén López de la Torre que vio recompensado su esfuerzo con grandes acciones ofensivas, se disparó el marcador tras un triple de DeJulius (69-49). A partir de ahí el UCAM supo gestionar su ventaja, pero sin descuidar nunca la defensa al mantener su concentración atrás (74-51).

Le fue muy difícil a Le Portel entrar de nuevo en el partido a falta de diez minutos, donde Sito Alonso aprovechó para probar nuevas combinaciones de jugadores y esquemas sobre la pista. Una de ellas fue la de Forrest acompañado por Dani García en pista, en la que el de Florida anotó tres triples casi de manera consecutiva, donde en uno de ellos sacó el adicional, para ponerle el cierre de oro tanto a su actuación como a la del equipo (100-70).