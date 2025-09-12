López y Bermúdez buscan la gloria en año post olímpico

La próxima madrugada en España, a partir de la una, comienza el Campeonato del Mundo de Atletismo de Tokio, la gran cita de un año post olímpico donde estarán en liza tres atletas de la Región, de los que dos competirán en la prueba inaugural, los 35 kilómetros marcha. El veterano Miguel Ángel López Nicolás, quien tiene ya una medalla de oro en un Mundial y dos en Europeos, y el ciezano Manuel Bermúdez Jiménez, que se estrena en la cita después de alcanzar en 2022 el cuarto puesto continental en Berlín, estarán en una distancia que ya no es olímpica y que tiene la gran ausencia del italiano Massimo Stano, quien tras establecer este mismo año el nuevo récord del mundo en 2h.20:43 en la Copa de Europa, se pierde el campeonato japonés por una lesión en el bíceps femoral, al igual que el ruso Vasily Mizinov, tercero en el ranking mundial del año.

López, que este año ha brillado tanto en los nacionales como en la Copa de Europa, donde batió el récord de España, es un firme candidato a estar en el podio. Parte con la cuarta mejor marca mundial del año con 2h.23:48 y tercera de los participantes, solo superado por el alemán Christopher Linke (2h.23:21) y el canadiense Evan Dunfee (2h.21:40), que es el principal favorito al oro.

Manuel Bermúdez y Miguel Ángel López, segundo y tercero por la izquierda, en el podio de la Copa de Europa / José Bermúdez

Pero la lucha por el podio se presenta muy abierta en una prueba donde las condiciones climáticas serán determinantes. Los japoneses Satoshi Maruo (2h.25:19 este año) y Hayato Katsuki (2h.24:38), que compiten en casa, también aparecen en la terna de candidatos juntos a Riccardo Orsoni (2h.26:09), quien se convierte en el líder del equipo italiano ante la ausencia de Stano.

Los mexicanos José Luis Doctor (2h.24:41) y Andrés Eduardo Olivas Núñez (2h.25:08), o el ecuatoriano David Hurtado (2h.26:00), que está entrenado este año por el ciezano José Antonio Carrillo y que fue campeón de los Panamericanos en 2023 en las distancia de 20 kilómetros, serán marchadores también a tener en cuenta.

Por su parte, Manuel Bermúdez Jiménez, que tiene 27 años de edad, se estrena en un Campeonato del Mundo con una mejor marca de 2h.28:43 que le sitúa en el vigésimo puesto del ranking mundial. Su objetivo es estar entre los finalistas sin renunciar a nada después de una preparación sin contratiempos físicos en Font Romeu a las órdenes de Carrillo. El otro español en la cita es el gallego Daniel Chamosa (2h.27:56).

Mariano García, el martes 16

El fuentealamero Mariano García es el tercer murciano en la competición. En su caso, no competirá hasta el martes 16 , a las 12:35 de la mañana en España, en las series clasificatorias de los 800 metros lisos. No aparece el de Cuevas de Reyllo entre los candidatos ni siquiera a estar entre los ocho finalistas, pero es un atleta que siempre se crece en la alta competición. Este año ha bajado por primera vez de la barrera de 1:44 (1:43.62), que le sitúa en el vigésimo cuarto puesto del ranking mundial, en una distancia donde el keniano Emmanuel Wanyonyi (1:41.44) y los estadounidenses Josh Hoey (1:42.01) y Donovan Brazier (1:42.16), son los mejores. Pero Mariano, subcampeón de España en 2025 tras Mohamed Attaoui, es un excelente competidor que ya fue campeón de Europa al aire libre. Ha completado la mejor temporada al aire libre de su carrera deportiva, en la que no ha tenido que poner pie a tierra en ningún momento por esos problemas físicos que le han perseguido en los últimos años.

En caso de superar las series eliminatorias el martes, para lo que no debe tener excesivos problemas, el jueves 18 competirá en las semifinales a las 2:45 horas en España. La final está prevista el sábado 20 a las 15.22 horas.