Fútbol
El juicio contra Paco Belmonte, visto para sentencia
Tras la declaración de Deseado Flores, el caso queda pendiente del auto judicial
Ayer jueves se produjo en Cartagena la última declaración de un largo proceso judicial contra Paco Belmonte. El que estudia su responsabilidad en una presunta estafa cometida sobre Francisco Guardiola, quien guardaba una deuda con el club cuando Belmonte lo adquirió. Tras más de dos años de proceso, el caso ha quedado visto para sentencia y pendiente del auto.
Deseado Flores, exsocio de Paco Belmonte cuando ambos entraron a formar parte de la directiva del FC Cartagena en 2015, fue el último en testificar ante el tribunal previa citación. Lo hizo ayer jueves sobre las 10.00 horas de la mañana para intentar esclarecer una situación que colea desde hace más de diez años. El hostelero albaceteño entró al Cartagena junto con Belmonte cuando aún eran socios y fue presidente durante el primer curso. Después, su relación se deterioró hasta el punto de romperse, abandonar Flores el club albinegro y unirse, como director deportivo, al Real Murcia.
En esta investigación por presunta estafa también declararon los dueños de Sporto Gol Man, quienes adquirieron la deuda con Francisco Guardiola y la utilizaron, supuestamente, como moneda de cambio en la venta del club a Belmonte. El montante, que asciende a 30.000 euros, no ha sido nunca reconocido por el presidente albinegro y ahora será la jueza la que decida de quién es la responsabilidad.
- Fue de las primeras tabernas para estudiantes y ahora es 'la mejor barra de Murcia': hasta 72 tapas
- Le cobran 81€ por cenar en la Feria de Murcia y denuncia públicamente el servicio: 'No vayáis; les pedí ticket y me dieron una hoja de cuaderno
- Detenido un conductor ebrio tras atropellar mortalmente a una mujer en Murcia
- Así se veía el centro de Murcia en los años 80: '100 veces más verde que ahora, todo mucho mejor distribuído
- El CAR consumió el anticipo de una subvención para fines distintos a los estipulados
- El Real Murcia ni ante el Atlético B ni frente a Fernando Torres
- La atracción de la Feria de Murcia que tiene aterrorizada a toda España: 'Da miedo que se desmonte
- Choque frontal entre Vox y Podemos ante un centro de menores blindado por la Guardia Civil