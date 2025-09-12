ElPozo Murcia vuelve a brillar en el Palacio de los Deportes

ElPozo Murcia venció al Noia Portus en el Palacio (4-0). Los de Josan González llegaron al encuentro con la necesidad de sumar de tres ante su gente después de la derrota ante el Córdoba. El conjunto local saltó a la pista con mucha energía, siendo el claro dominador del juego desde el primer minuto. Pocos errores defensivos y mucha efectividad en ataque. Edu Sousa fue una pieza clave, dejando la portería a cero y firmando una gran actuación con muy buenas paradas. El cuadro murciano consiguió su segunda victoria consecutiva, dejando entender que el nuevo proyecto está empezando a funcionar y que esto va a ir hacia arriba. Los nuevos fichajes se están adaptando a la perfección. ElPozo ya mira a su próximo objetivo después del parón de selecciones.

ElPozo llegaba a la tercera jornada con un objetivo muy claro, conseguir la victoria en el Palacio de los Deportes. Tras el pésimo comienzo de los murcianos en casa, el equipo estaba en deuda con los suyos, y por eso necesitaba ganar delante de toda su afición.

El Noia empezó bien el encuentro, siendo capaz de acercarse con bastante peligro al arco murciano. El problema es que se topó con un muro llamado Edu Sousa. La alegría para ElPozo llegó cuando su pívot, Rafa Santos, abrió la lata y adelantó al cuadro murciano.

David Álvarez remata a puerta en un lance del partido / Israel Sánchez

El primer gol de ElPozo llegó en el ecuador del primer tiempo, pero segundos después, y sumido en el subidón, logró hacer el segundo. Gadeia recibió el esférico en el costado derecho y, con un zapatazo, mandó el esférico al fondo de las mallas. El cuadro gallego se quedó atónito al ver cómo saltó el conjunto de Josan González tras haber anotado el primer tanto.

En los últimos minutos del primer acto, el control del juego fue propiedad de ElPozo. Los locales se adueñaron del balón y se volcaron en el ataque. Lo intentaron de todas las maneras posibles, pero no lograron hacer el tercero. El público que acudió al Palacio de los Deportes estaba encantado de ver a los suyos hacer las cosas bien sobre la pista.

El segundo tiempo no cambió nada con respecto al primero. ElPozo Murcia seguía siendo el claro dominador y sus intenciones de buscar el tercero se veían de lejos. A pesar del poco tiempo de recuperación después de haber jugado el pasado miércoles ante el Alzira, el equipo murciano supo corregir los errores cometidos en el primer partido.

Las intenciones eran claras: anotar el tercer tanto cuanto antes. Álex García cumplió y consiguió sumar el gol. El pívot alicantino recibió un pase de la muerte, y desde el segundo palo, batió al meta gallego. El que fue uno de los máximos goleadores de Segunda División el pasado año, con 23 dianas, este actual curso lleva ya dos tantos.

Los minutos pasaban y ElPozo Murcia disminuyó la velocidad. A pesar de bajar un poco el ritmo, el cuadro murciano seguía buscando ampliar su marca. El Noia, fruto de la desesperación, se puso en juego de cinco, condenándole a recibir el cuarto tanto. Marcel recogió el esférico en su campo y, de primeras, disparó a portería, logrando sumarse a la lista de goleadores.

El encuentro llegó a su final y ElPozo se hizo con el triunfo en casa. La primera victoria de la temporada para los murcianos en el Palacio de los Deportes logró devolver la ilusión a sus aficionados, que pudieron ver el buen juego de los de Josan González. El cuadro de la capital del Segura, con esta segunda victoria consecutiva, se desquita de la derrota de la primera jornada y quiere ir a por más triunfos, aunque para ello habrá que esperar al último fin de semana de septiembre.

Ficha técnica

ElPozo Murcia: Edu Sousa, Ricardo Mayor, Gadeia, David Álvarez y Rafa Santos -cinco inicial-; Marcel, Ricardinho, Ligeiro, Alex García, Adrián Rivera y Bebe.

Noia Portus: Schutt, Churrasco, Douglas Silva, Tiaago Macedo y Biel -cinco inicial-; Varsalona, Diego Fávero, Thierry, Ismael, Leozin y Altamariano.

Goles: 1-0. Min. 10: Rafa Santos. 2-0. Min. 10: Gadeia. 3-0. Min. 26: Álex García. 4-0. Min. 38: Marcel.

Árbitros: Corredor Corredor y García Carpintero López. Amarilla para los locales Adrián Rivera, Ricardinho y Bebe; y para los visitantes Schutt, Thierry y Douglas.

Pabellón: Palacio de los Deportes de Murcia.