ElPozo, a la caza de su primera victoria en el Palacio

ElPozo Murcia se reencontró con la victoria el pasado miércoles en Alzira después de su tropiezo en el estreno liguero. Los murcianos hicieron un buen partido ante un rival recién ascendido, y sin apenas tiempo para descansar, hoy tiene otra cita en el Palacio, esta vez ante el Noia Portus (20:00, LaLiga Plus) antes el primer parón de la temporada por los compromisos de la selección española.

Los errores que cometió el equipo ante el Córdoba no se repitieron frente al Alzira. Josan González consiguió, en muy poco tiempo, mejorar la debilidad defensiva. Además, se vio a un equipo con más puntería, aunque siguió fallando muchas ocasiones. ElPozo dejó claro que este es el camino que quiere seguir y que va a ir mejorando desde ese punto.

Álex García, un viejo conocido de la afición murciana, ha vuelto después de una gran temporada con el Betis y sabe que lo del sábado pasado no se puede volver a repetir. «No nos podemos permitir otra derrota, y ya va siendo hora de que le demos una alegría a nuestra afición en casa», comentó ayer el jugador.

Debido a las lluvias en Valencia, que provocaron el aplazamiento del partido ante el Alzira de martes a miércoles, ElPozo se ha quedado con solo un día para recuperarse de cara al partido de Noia. «Son cosas que no controlamos y la competición es así. Ahora viene un parón, así que no podemos quejarnos. Toca recuperarse de la mejor manera que se pueda y competir contra el Noia además de conseguir los tres puntos en casa», puntualizó.

«Sabíamos que, si queríamos ganar, teníamos que salir enchufados desde el principio. El Alzira es un equipo recién ascendido que venía muy subido, por lo que, para evitar sustos, teníamos que arrancar fuerte desde el principio. Al final se acabó complicando porque esto es Primera División y todos los rivales compiten, pero supimos defender», añadió.

Alex García posa con la camiseta de ElPozo Murcia / ElPozo Murcia Prensa

Tras el partido ante el Córdoba, el técnico de ElPozo Murcia reconoció que Álex García fue uno de los jugadores que menos minutos había tenido. En la victoria frente al Alzira, el pívot alicantino dio un golpe sobre la mesa, anotando el segundo tanto del equipo. «Yo aquí he venido sumar. Sabía que al principio me iba a costar, pero no voy a parar de trabajar», concluyó.

Hoy tiene una oportunidad de oro ElPozo para volver a enganchar a su gente en un partido donde Josan González tendrá que saber dosificar a los suyos para evitar el agotamiento por esta dura semana, pero la plantilla amplia que posee le ayudará a lograr un buen resultado.

Ofrenda floral

Como todos los años por estas fechas, aprovechando la presencia de la Virgen de la Fuensanta en la Catedral con motivo de la Feria de Septiembre, el club realizó la tradicional ofrenda floral con la presencia de todos los jugadores de la primera plantilla y miembros de la junta directiva.