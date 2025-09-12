Fútbol
Cristo Romero: "Pudimos hacer más goles en el estreno en casa"
El lateral izquierdo del Real Murcia confía en la mejora del equipo para medirse este domingo al Atlético Madrileño
El Real Murcia ya se encuentra inmerso en el calendario de la Primera Federación y este domingo, a las 12.00 horas (Movistar +), se enfrentará al Atlético Madrileño en la tercera jornada. Buscará sumar el conjunto grana sus primeros puntos a domicilio de esta temporada, tras caer en la jornada inaugural en Marbella, en un escenario en el que estadísticamente no se le ha dado del todo bien. No obstante, confía en seguir manteniendo su progresión tras la victoria ante el Juventud Torremolinos.
«Vi al equipo bastante bien, muy metido en el partido y creo que pudimos hacer varios goles más. Hay días que entran y días que no; vamos a por otros tres puntos para seguir sumando victorias», explicó el lateral Cristo Romero ayer en los canales oficiales del club grana.
El lateral izquierdo, que fue el primer fichaje del Real Murcia este verano, aseguró que se encuentra bastante «cómodo» en el cuadro murcianista para ocupar una posición en la que está llamado a ser un fijo al completarse el cierre del mercado con tan solo un lateral izquierdo en la primera plantilla, como venía ocurriendo en las últimas temporadas. «La verdad que me encuentro bastante cómodo y bastante bien. Poco a poco me estoy haciendo con los compañeros que, la verdad, me tratan muy bien», explicó.
Sobre el rival, un Atlético Madrileño que está dirigido por Fernando Torres, el futbolista grana señaló que planteará «un partido complicado, como suelen serlo ante los filiales», pero que la «idea clara es la de ir a por los tres puntos» esta jornada. El filial rojiblanco todavía no sabe lo que es ganar en este arranque, al sumar un punto en la jornada inaugural ante el Atlético Sanluqueño, y su derrota frente al FC Cartagena la pasada semana.
- Fue de las primeras tabernas para estudiantes y ahora es 'la mejor barra de Murcia': hasta 72 tapas
- Le cobran 81€ por cenar en la Feria de Murcia y denuncia públicamente el servicio: 'No vayáis; les pedí ticket y me dieron una hoja de cuaderno
- Detenido un conductor ebrio tras atropellar mortalmente a una mujer en Murcia
- Así se veía el centro de Murcia en los años 80: '100 veces más verde que ahora, todo mucho mejor distribuído
- El CAR consumió el anticipo de una subvención para fines distintos a los estipulados
- El Real Murcia ni ante el Atlético B ni frente a Fernando Torres
- La atracción de la Feria de Murcia que tiene aterrorizada a toda España: 'Da miedo que se desmonte
- Choque frontal entre Vox y Podemos ante un centro de menores blindado por la Guardia Civil