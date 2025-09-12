Cristo Romero: "Pudimos hacer más goles en el estreno en casa"

El Real Murcia ya se encuentra inmerso en el calendario de la Primera Federación y este domingo, a las 12.00 horas (Movistar +), se enfrentará al Atlético Madrileño en la tercera jornada. Buscará sumar el conjunto grana sus primeros puntos a domicilio de esta temporada, tras caer en la jornada inaugural en Marbella, en un escenario en el que estadísticamente no se le ha dado del todo bien. No obstante, confía en seguir manteniendo su progresión tras la victoria ante el Juventud Torremolinos.

«Vi al equipo bastante bien, muy metido en el partido y creo que pudimos hacer varios goles más. Hay días que entran y días que no; vamos a por otros tres puntos para seguir sumando victorias», explicó el lateral Cristo Romero ayer en los canales oficiales del club grana.

El lateral izquierdo, que fue el primer fichaje del Real Murcia este verano, aseguró que se encuentra bastante «cómodo» en el cuadro murcianista para ocupar una posición en la que está llamado a ser un fijo al completarse el cierre del mercado con tan solo un lateral izquierdo en la primera plantilla, como venía ocurriendo en las últimas temporadas. «La verdad que me encuentro bastante cómodo y bastante bien. Poco a poco me estoy haciendo con los compañeros que, la verdad, me tratan muy bien», explicó.

Sobre el rival, un Atlético Madrileño que está dirigido por Fernando Torres, el futbolista grana señaló que planteará «un partido complicado, como suelen serlo ante los filiales», pero que la «idea clara es la de ir a por los tres puntos» esta jornada. El filial rojiblanco todavía no sabe lo que es ganar en este arranque, al sumar un punto en la jornada inaugural ante el Atlético Sanluqueño, y su derrota frente al FC Cartagena la pasada semana.